मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी eVITARA का बेस वेरिएंट अब डीलरशिप पर पहुंचने लगा है. लंबे समय से इस कार का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. हाल ही में इसका वीडियो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सामने आया है, जिसमें इस एसयूवी के Delta बेस मॉडल को दिखाया गया है. वीडियो में कार का शानदार सिल्वर कलर देखने को मिला, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कुल 10 रंगों में लॉन्च करने वाली है. इसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है, हालांकि इसमें बैटरी EMI अलग से देनी होगी.

मॉडर्न फीचर्स से लैस है eVITARA

नई Maruti eVITARA का डिजाइन काफी आकर्षक और मॉडर्न रखा गया है. इसके फ्रंट में स्टाइलिश एलईडी डीआरएल और फॉग लाइट्स दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं. इसके अलावा इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर और टर्न इंडिकेटर वाले ओआरवीएम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. पीछे की तरफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, जिससे इसका स्पोर्टी लुक और बेहतर हो जाता है.

कार के अंदर भी कंपनी ने कई अच्छे फीचर्स दिए हैं. इसमें ड्यूल 10 इंच डिस्प्ले, वायरलेस फोन कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स मिलते हैं. इसके साथ ही इसमें शानदार म्यूजिक सिस्टम, एयर प्यूरीफायर और स्लाइडिंग रियर सीट्स जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

दमदार बैटरी और लंबी रेंज

Maruti Suzuki eVITARA के बेस Delta वेरिएंट में 48.8 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 440 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं इसके बड़े वेरिएंट में 61.1 kWh की बैटरी मिलेगी, जिसकी रेंज करीब 543 किलोमीटर बताई जा रही है. सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटर और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसी के साथ मारुति सुजुकी अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV पर भी काम कर रही है. इसका कोडनेम YMC बताया जा रहा है. खबरों के अनुसार कंपनी इसे इस साल के आखिर तक लॉन्च कर सकती है. यह नई इलेक्ट्रिक एमपीवी Kia Carens Clavis EV को टक्कर दे सकती है. इसमें भी बड़ी बैटरी और लंबी रेंज मिलने की उम्मीद है.

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