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फसल कैलेंडर देखकर करेंगे खेती तो कमाएंगे लाखों, किसान जान लें जरूरी बात

Crop Calendar: सही समय पर सही फसल की बुवाई और कटाई के लिए फसल कैलेंडर बहुत जरूरी है. इसे अपनाकर किसान न केवल लागत कम कर सकते हैं. बल्कि लाखों का मुनाफा भी कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 May 2026 12:44 PM (IST)
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Crop Calendar: खेती-किसानी अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गया है. बल्कि यह एक सही बिजनेस बन चुका है. आज के दौर में जो किसान पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं. वे अपने खेतों से मोटी कमाई कर रहे हैं. फसल कैलेंडर जिसे क्रॉप कैलेंडर भी कहते हैं इसी आधुनिक खेती का सबसे बड़ा तरीका है. यह सिर्फ नार्मल तारीखों की लिस्ट नहीं है.

बल्कि बुवाई से लेकर कटाई तक का एक सटीक रोडमैप है. जो किसानों को बताता है कि कब, क्या और कैसे उगाना है. सही समय पर सही फसल लगाकर किसान न केवल अपनी लागत को कम कर सकते हैं. बल्कि बाजार की मांग को समझते हुए लाखों का मुनाफा भी कमा सकते हैं. स्मार्ट खेती का यही मूल मंत्र अब भारतीय किसानों की तकदीर बदल रहा है. 

फसल कैलेंडर से खेती के फायदे

फसल कैलेंडर के हिसाब से चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी फसल को कुदरत का पूरा साथ मिलता है. जब आप सही समय पर बुवाई करते हैं, तो बीज का अंकुरण (germination) शानदार होता है और पौधों की बढ़वार तेजी से होती है. इससे खाद और कीटनाशकों का बेवजह खर्च घट जाता है. क्योंकि सही समय पर लगी फसल में बीमारियों और कीटों का हमला कम होता है. 

सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी फसल की कटाई उस समय प्लान कर सकते हैं जब बाजार में उसकी भारी डिमांड हो. जैसे त्यौहारों के समय सब्जियों या तरबूज-पपीता जैसे फलों को बाजार में उतारकर आप आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचे दाम और तगड़ा मुनाफा हासिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती

फसल कैलेंडर के मुताबिक सही चयन

एक कामयाब किसान बनने के लिए मौसम के चक्र को समझना बेहद जरूरी है. फसल कैलेंडर आपको खरीफ (जून-अक्टूबर), रबी (अक्टूबर-मार्च) और जायद (मार्च-जून) की फसलों के बीच एक बैलेंस बनाने में मदद करता है. खेती शुरू करने से पहले अपनी मिट्टी और पानी की उपलब्धता की जांच जरूर कराएं. 

जिससे आप वही फसल चुनें जो आपके खेत के मुताबिक हो. समय का मैनेजमेंट इतना सटीक होना चाहिए कि आपकी नर्सरी सही वक्त पर तैयार हो. उदाहरण के लिए सितंबर या फरवरी में नर्सरी तैयार करने से उत्पादन में कभी गैप नहीं आता और बाजार में आपकी सप्लाई बनी रहती है.

खाद को लेकर जरूरी टिप्स

आजकल के आधुनिक खेती के दौर में रसायनों की जगह जैविक खाद जैसे केंचुआ खाद (Vermicompost) का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है. इससे न केवल जमीन की उर्वरता बनी रहती है. बल्कि आपकी उपज की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है. सब्जियों की खेती में मल्चिंग (Mulching) तकनीक अपनाकर आप पानी की बचत कर सकते हैं और खरपतवार को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

तो इसके साथ ही अगर आप लौकी, करेला या खीरे जैसी बेलदार फसलें उगा रहे हैं, तो मचान विधि का प्रयोग जरूर करें. मचान के सहारे फसल उगाने से फल जमीन के संपर्क में नहीं आते, जिससे वे सड़ते नहीं हैं और उनकी चमक और साइज बाजार में ग्राहकों को अपनी ओर खींचते हैं. इन छोटी मगर जरूरी बातों का ध्यान रखकर ही लाखों की कमाई मुमकिन है.

यह भी पढ़ें: Tulsi Plant Care: तुलसी के पौधे को रोज देते हैं पानी फिर भी सूख जाता है? करें ये काम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 May 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Farming News
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