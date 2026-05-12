इस बाइक में बिना क्लच लगेगा गियर, Honda की इस बाइक में आया नया फीचर, जानें कीमत और रेंज

जापानी टू-व्हीलर कंपनी होंडा ने भारत में अपनी नई एडवेंचर बाइक Honda NX500 E-Clutch लॉन्च कर दी है. यह बाइक खास तौर पर उन राइडर्स के लिए लाई गई है जो लंबी दूरी की टूरिंग, एडवेंचर राइडिंग और शहर में आरामदायक सफर पसंद करते हैं. कंपनी ने इस बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.44 लाख रुपये रखी है. नई NX500 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया E-Clutch सिस्टम है, जो राइडिंग को पहले से ज्यादा आसान और मॉडर्न बनाता है.

बाइक का इंजन

नई Honda NX500 E-Clutch में 471cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 47 bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क पैदा करता है.कंपनी ने इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया है.बाइक का इंजन स्मूद और दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है, जिससे यह हाईवे और शहर दोनों जगह शानदार अनुभव देती है.

इस बाइक की सबसे खास तकनीक इसका Honda E-Clutch सिस्टम है. इस फीचर की मदद से राइडर बिना क्लच दबाए भी गियर बदल सकता है. यानी ट्रैफिक में बार-बार क्लच इस्तेमाल करने की जरूरत कम हो जाती है.हालांकि अगर कोई राइडर चाहें तो वह सामान्य बाइक की तरह मैनुअली क्लच का इस्तेमाल भी कर सकता है. यह सिस्टम खास तौर पर नए राइडर्स और लंबी दूरी तय करने वालों के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है.

कैसा है बाइक का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो नई NX500 एक प्रीमियम एडवेंचर टूरर बाइक की तरह दिखाई देती है. इसमें लंबा विंडस्क्रीन, मस्कुलर फ्यूल टैंक, LED हेडलाइट्स और एडवेंचर स्टाइल बॉडी दी गई है.बाइक का लुक काफी स्पोर्टी और मॉडर्न रखा गया है ताकि यह सड़क पर दमदार दिखाई दे. Honda ने इसे ऐसे डिजाइन किया है कि यह शहर की सड़कों के साथ-साथ हल्के ऑफ-रोड रास्तों पर भी आसानी से चल सके.

बाइक के फीचर्स और रेंज

फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो Honda RoadSync कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है.यानी राइडर अपने स्मार्टफोन को बाइक से कनेक्ट कर सकता है और कॉल, मैसेज, नेविगेशन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है.इसके अलावा बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल डिस्क ब्रेक, ABS और Showa USD फ्रंट फोर्क जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं.

Honda NX500 E-Clutch को लंबी दूरी की राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 17.5 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे कंपनी करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करती है.बाइक की सीटिंग पोजिशन भी काफी आरामदायक रखी गई है ताकि लंबे सफर में राइडर को ज्यादा थकान महसूस न हो.

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