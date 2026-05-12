दोबारा परीक्षा देने वालों को क्या फिर मिलेंगे एडमिट कार्ड, फोटो-सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?

NEET UG 2026 Exam Cancelled: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 3 मई को आयोजित NEET 2026 परीक्षा को पेपर लीक होने की आशंका के चलते रद्द कर दिया गया है. तकरीबन 23 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी. इसलिए अब इस फैसले ने लाखों छात्रों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उन नियमों को लेकर है जो दोबारा होने वाली परीक्षा यानी री-एग्जाम पर लागू होंगे.

छात्र सोशल मीडिया और हेल्पलाइन पर लगातार पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें पूरी प्रोसेस फिर से दोहरानी होगी या पुराने दस्तावेजों से काम चल जाएगा. एनटीए जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करने वाला है. लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि एडमिट कार्ड, फोटो और सिग्नेचर छात्रों को अब इसके लिए क्या करना होगा. जान लीजिए नियम.

क्या दोबारा जारी होंगे एडमिट कार्ड?

री-एग्जामिनेशन की स्थिति में एनटीए पुराने एडमिट कार्ड्स को अमान्य घोषित कर देता है. चूंकि परीक्षा की नई तारीख, नया समय और नए एग्जाम सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे. इसलिए हर छात्र को एक फ्रेश एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. पुराना एडमिट कार्ड अब केवल एक रद्दी कागज की तरह है.

उसे लेकर सेंटर पर जाने की गलती बिल्कुल न करें. एनटीए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नई एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड के लिए अलग से लिंक एक्टिव करेगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पुराने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को संभाल कर रखें. क्योंकि नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्हीं की जरूरत पड़ेगी.

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फोटो और सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?

फोटो और सिग्नेचर को लेकर छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आपको दोबारा कोई फॉर्म भरने या फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने शुरुआत में जो फोटो और डिजिटल सिग्नेचर पोर्टल पर सबमिट किए थे. वही आपके नए एडमिट कार्ड पर भी दिखाई देंगे. हालांक एक जरूरी बात ध्यान रखें कि एग्जाम सेंटर पर ले जाने के लिए आपको उसी फोटो की हार्ड कॉपी साथ रखनी होगी.

जो आपने पहले इस्तेमाल की थी. अगर आपके पास वह फोटो खत्म हो गई है. तो समय रहते उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बनवा लें. सिग्नेचर का नियम भी वही रहेगा. आपको अटेंडेंस शीट पर वही सिग्नेचर करने होंगे जो आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंटेड होंगे.

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