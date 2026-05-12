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हिंदी न्यूज़शिक्षादोबारा परीक्षा देने वालों को क्या फिर मिलेंगे एडमिट कार्ड, फोटो-सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?

दोबारा परीक्षा देने वालों को क्या फिर मिलेंगे एडमिट कार्ड, फोटो-सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?

NEET UG 2026 Exam Cancelled: NEET 2026 री-एग्जाम के लिए पुराने एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होंगे. NTA फ्रेश एडमिट कार्ड जारी करेगा, जिसे छात्रों को फिर से डाउनलोड करना होगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 May 2026 01:06 PM (IST)
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NEET UG 2026 Exam Cancelled: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 3 मई को आयोजित NEET 2026 परीक्षा को पेपर लीक होने की आशंका के चलते रद्द कर दिया गया है. तकरीबन 23 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी. इसलिए अब इस फैसले ने लाखों छात्रों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उन नियमों को लेकर है जो दोबारा होने वाली परीक्षा यानी री-एग्जाम पर लागू होंगे. 

छात्र सोशल मीडिया और हेल्पलाइन पर लगातार पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें पूरी प्रोसेस फिर से दोहरानी होगी या पुराने दस्तावेजों से काम चल जाएगा. एनटीए जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करने वाला है. लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि एडमिट कार्ड, फोटो और सिग्नेचर छात्रों को अब इसके लिए क्या करना होगा. जान लीजिए नियम.

क्या दोबारा जारी होंगे एडमिट कार्ड?

री-एग्जामिनेशन की स्थिति में एनटीए पुराने एडमिट कार्ड्स को अमान्य घोषित कर देता है. चूंकि परीक्षा की नई तारीख, नया समय और नए एग्जाम सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे. इसलिए हर छात्र को एक फ्रेश एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. पुराना एडमिट कार्ड अब केवल एक रद्दी कागज की तरह है. 

उसे लेकर सेंटर पर जाने की गलती बिल्कुल न करें. एनटीए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नई एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड के लिए अलग से लिंक एक्टिव करेगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पुराने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को संभाल कर रखें. क्योंकि नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्हीं की जरूरत पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: NEET UG 2026 Exam Cancelled: एनटीए ने रद्द की नीट यूजी परीक्षा, पेपर लीक मामले की होगी सीबीआई जांच

फोटो और सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?

फोटो और सिग्नेचर को लेकर छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आपको दोबारा कोई फॉर्म भरने या फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने शुरुआत में जो फोटो और डिजिटल सिग्नेचर पोर्टल पर सबमिट किए थे. वही आपके नए एडमिट कार्ड पर भी दिखाई देंगे. हालांक एक जरूरी बात ध्यान रखें कि एग्जाम सेंटर पर ले जाने के लिए आपको उसी फोटो की हार्ड कॉपी साथ रखनी होगी. 

जो आपने पहले इस्तेमाल की थी. अगर आपके पास वह फोटो खत्म हो गई है. तो समय रहते उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बनवा लें. सिग्नेचर का नियम भी वही रहेगा. आपको अटेंडेंस शीट पर वही सिग्नेचर करने होंगे जो आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंटेड होंगे.

यह भी पढ़ें: UPSC Recruitment 2026: UPSC ने ग्रुप A-ग्रुप B के लिए निकाली भर्ती, मंत्रालय में मिलेगी पोस्टिंग; 29 मई तक भरें फॉर्म

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 May 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Education Exam Cancelled NEET UG Exam NEET UG 2026
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