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हिंदी न्यूज़ऑटोFortuner से भी ज्यादा चर्चा में Toyota की नई SUV, कम दाम में मिलेगा Land Cruiser वाला फील

Fortuner से भी ज्यादा चर्चा में Toyota की नई SUV, कम दाम में मिलेगा Land Cruiser वाला फील

Toyota Land Cruiser FJ भारतीय बाजार में आने वाली सबसे चर्चित SUVs में से एक बन सकती है. इसका दमदार डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और मजबूत परफॉर्मेंस ग्राहकों को काफी पसंद आ सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 May 2026 12:40 PM (IST)
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टोयोटा की नई SUV का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कंपनी अपनी नई Land Cruiser FJ को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह SUV साल 2029 के बीच तक भारत में एंट्री कर सकती है. टोयोटा महाराष्ट्र में अपना नया प्लांट भी लगाने जा रही है, जहां हर साल करीब एक लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा. माना जा रहा है कि इस फैक्ट्री में बनने वाली पहली SUV Land Cruiser FJ ही होगी. इसके साथ भारत टोयोटा के लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभर सकता है.

थाइलैंड में लॉन्च हो चुकी है नई Land Cruiser FJ

टोयोटा ने Land Cruiser FJ को फिलहाल थाइलैंड में लॉन्च कर दिया है. शुरुआत में खबरें थीं कि भारत में इसकी कीमत Fortuner से कम हो सकती है और यह Mahindra Thar Roxx जैसी SUVs को टक्कर देगी. हालांकि, थाइलैंड की कीमतों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत Fortuner के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. थाइलैंड में इस SUV के 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन वाले मॉडल की कीमत करीब 36 लाख रुपये के आसपास है. वहीं Fortuner की कीमत भी लगभग इसी रेंज में आती है. ऐसे में जो ग्राहक कम कीमत में Land Cruiser जैसा अनुभव चाहते हैं, उनके लिए यह SUV शानदार विकल्प बन सकती है.

डिजाइन में मिलेगा रेट्रो और मॉडर्न स्टाइल

नई Land Cruiser FJ का डिजाइन काफी दमदार और अट्रैक्टिव रखा गया है. इसका बॉक्सी लुक, बड़ा बोनट और चौड़े व्हील आर्च इसे मजबूत SUV वाला फील देते हैं. कंपनी ने इसमें पुराने Land Cruiser मॉडल की झलक भी बनाए रखी है. राउंड हेडलाइट्स और सिंपल ग्रिल इसे क्लासिक लुक देते हैं.

SUV के अंदर भी प्रीमियम और शानदार केबिन देखने को मिलेगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई आधुनिक फीचर्स दिए जा सकते हैं. माना जा रहा है कि भारत में आने वाले मॉडल में 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो अच्छी पावर और स्मूद ड्राइविंग देगा.

नई Fortuner पर भी काम कर रही है Toyota


टोयोटा सिर्फ Land Cruiser FJ पर ही नहीं, बल्कि अपनी नई जनरेशन Fortuner पर भी काम कर रही है. कंपनी इसे इसी साल या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है. नई Fortuner में डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Skoda Kodiaq की कीमतों में कटौती, अब और भी शानदार बनी प्रीमियम SUV, जानें 3 खास बातें

Published at : 12 May 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Toyota Auto News Fortuner Toyota Land Cruiser FJ
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