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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खैर नहीं, जुर्माने के साथ FIR भी, इतने कटे चालान

दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खैर नहीं, जुर्माने के साथ FIR भी, इतने कटे चालान

Delhi Traffic Rules: पहले आमतौर पर ऐसे मामलों में सिर्फ चालान काटा जाता था, लेकिन अब पुलिस कुछ गंभीर मामलों में FIR भी दर्ज कर रही है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 12 May 2026 01:25 PM (IST)
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दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है. खासतौर पर गलत दिशा यानी Wrong Side में गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है. पुलिस का कहना है कि गलत साइड में गाड़ी चलाने की वजह से सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए अब ऐसे लोगों को सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि FIR जैसी कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हजारों चालान काटे और कई FIR दर्ज की हैं, जिससे साफ है कि अब नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 4 मई 2026 से एक विशेष अभियान शुरू किया था. इस अभियान के तहत Wrong Side ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 7,249 चालान जारी किए गए. इसके अलावा 72 FIR भी दर्ज की गईं.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान सड़क सुरक्षा बढ़ाने और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए शुरू किया गया है.

बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है असर

दिल्ली पुलिस का कहना है कि Wrong Side ड्राइविंग सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक बेहद खतरनाक हरकत है. इसकी वजह से आमने-सामने की टक्कर यानी Head-On Collision का खतरा बढ़ जाता है, जो अक्सर जानलेवा साबित होता है. उदाहरण के तौर पर अगर दो गाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक-दूसरे की तरफ आ रहे हों तो टक्कर का असर बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है. यही कारण है कि पुलिस अब इस तरह की लापरवाही को गंभीर अपराध की तरह देख रही है.

पहले आमतौर पर ऐसे मामलों में सिर्फ चालान काटा जाता था, लेकिन अब पुलिस कुछ गंभीर मामलों में FIR भी दर्ज कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बार-बार Wrong Side गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, या उसकी वजह से किसी की जान को खतरा होता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है.दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2025 से इस तरह की FIR दर्ज करना शुरू किया था.

कितना कट सकता है चालान?

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.वहीं दोबारा नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़कर 1,500 रुपये तक पहुंच सकता है.लेकिन अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो FIR दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें कोर्ट केस और सजा का खतरा भी शामिल है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है. खासतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों, बड़े चौराहों और ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर पुलिस की नजर बनी हुई है.अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 12 May 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Traffic Police Auto News Delhi Traffic Rules Wrong Side Challan
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