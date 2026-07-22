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हिंदी न्यूज़ऑटोVenue, Nexon और XUV 3XO को सीधी चुनौती, नई Brezza में Maruti ने क्या बदला?

Venue, Nexon और XUV 3XO को सीधी चुनौती, नई Brezza में Maruti ने क्या बदला?

Maruti Brezza Facelift: नेक्सन और वेन्यू को टक्कर देने आ गई न्यू मारुती ब्रेजा फेसलिफ्ट. 1.0L टर्बो इंजन, 10.1-इंच टचस्क्रीन और ADAS सेफ्टी के साथ जानिए क्या-क्या बदला है इस SUV में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 02:10 PM (IST)
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Maruti Brezza Facelift: भारत में हैचबैक गाड़ी के अलावा इन दिनों सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी का क्रेज भी देखने को मिल रहा है. जिसके चलते कंपनियां भी इस सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रही है. बता दें कि, अभी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV 3XO का दबदबा काफी समय से देखा जा रहा है. लेकिन अब इस मुकाबले को और कड़ा बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी बादशाहत वापस हासिल करने की तैयारी में है. 

क्योंकि, कंपनी अपनी बेहद लोकप्रिय एसयूवी मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है. तो आज हम इस खबर में जानेंगे कि मारुति ने इसमें क्या-क्या बड़े बदलाव किए हैं.

मिलेगा नया और एग्रेसिव लुक

आपको बता दें कि, नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर डिजाइन में कई ध्यान खींचने वाले बदलाव किए गए हैं. गाड़ी के फ्रंट में अब एक बिल्कुल नई डार्क क्रोम ग्रिल और नए डिजाइन का बम्पर दिया गया है जो इसे काफी मस्कुलर लुक देता है. 

जबकि इसके इसके अलावा कार में नए एंगुलर फॉग लैंप हाउसिंग, रीडिजाइन किए गए एलॉय व्हील्स और रियर प्रोफाइल में स्पोर्टी टच दिया गया है. हालांकि इसका ओवरऑल मस्कुलर स्ट्रक्चर में उतना बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन नए कॉस्मेटिक बदलावों की वजह से यह सड़क पर चलते हुए काफी बोल्ड और मॉडर्न नजर आने वाली है.

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मिलेगा हाई-टेक फीचर्स की भरमार

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में इंटीरियर के मामले में कंपनी ने अपने ग्राहकों की हर शिकायत को दूर करने की कोशिश की है. कार के केबिन में अब 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है. जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. 

वहीं, केबिन कम्फर्ट को बढ़ाने के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, हेड-अप डिस्प्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे लग्जरी फीचर्स भी जोड़े गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

टर्बो इंजन की ताकत

आपको बता दें कि, इस कार में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ-साथ अब इसमें 1.0-लीटर का पावरफुल बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की पूरी संभावना है. जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा. इससे यह गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में सीधे नेक्सन और XUV 3XO के टर्बो वेरिएंट्स को टक्कर देगी. 

इसके अलावा इसके सीएनजी वेरिएंट में सिलेंडर को अंडरबॉडी शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे कार का बूट स्पेस बिल्कुल पेट्रोल कार जितना ही बड़ा और इस्तेमाल में आसान रहेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Jul 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Facelift Brezza Vs Nexon Venue XUV 3XO Comparison Maruti Brezza 1.0 Turbo Petrol Engine Brezza Facelift 10.1 Inch Touchscreen Price
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