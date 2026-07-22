भारतीय बाजार में प्रीमियम एसयूवी की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए Honda अपनी नई ZR-V SUV को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने हाल ही में इस नई SUV को भारतीय ग्राहकों के सामने पेश किया है, जबकि इसकी कीमतों का ऐलान जल्द किया जाएगा.

खास बात यह है कि Honda ZR-V को भारत में CBU (Completely Built Unit) के रूप में इम्पोर्ट किया जाएगा. इसका मतलब है कि यह पूरी तरह तैयार कार विदेश से भारत लाई जाएगी. इसलिए यह SUV काफी एक्सक्लूसिव मानी जा रही है.

ग्लोबल मार्केट में Honda ZR-V कंपनी की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक है. इसका प्लेटफॉर्म Honda Civic से जुड़ा हुआ है हालांकि Civic अब भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है. ऐसे में ZR-V उन ग्राहकों के लिए एक नया और प्रीमियम ऑप्शन बन सकती है, जो शानदार डिजाइन, मॉडर्न तकनीक और बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाली SUV चाहते हैं.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो Honda ने इस SUV को मॉडर्न तकनीक और प्रीमियम सुविधाओं से लैस किया है. इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स, 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, डुअल पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और 8 एयरबैग्स दिए गए हैं, जो सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं.

इसके अलावा SUV में हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और डिस्क ब्रेक जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं. आरामदायक सफर के लिए इसमें डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पावर्ड टेलगेट और 12-स्पीकर वाला Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसी कई लग्जरी सुविधाएं भी दी गई हैं.

गाड़ी का इंजन और माइलेज

इंजन की बात करें तो Honda ZR-V को भारत में केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा. इसमें 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप मिलेगा. यह पावरट्रेन मिलकर 184 bhp की पावर पैदा करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्मूद और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस करता है.

कंपनी के मुताबिक, यह SUV लगभग 22.79 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम होगी, जो इस सेगमेंट की प्रीमियम SUV के हिसाब से काफी अच्छा माना जा सकता है. कीमत की बात करें तो Honda ZR-V को CBU मॉडल के रूप में भारत लाया जा रहा है, इसलिए इसकी कीमत दूसरी गाड़ियों की तुलना में ज्यादा होगी. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 40 लाख रुपये हो सकती है.

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