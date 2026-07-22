INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामहेश बाबू की 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए सारा अर्जुन थी मेकर्स की पहली पसंद, बॉलीवुड स्टार किड ने किया 'धुरंधर' एक्ट्रेस को रिप्लेस

महेश बाबू की 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए सारा अर्जुन थी मेकर्स की पहली पसंद, बॉलीवुड स्टार किड ने किया 'धुरंधर' एक्ट्रेस को रिप्लेस

Sara Arjun: महेश बाबू स्टारर एक अपकमिंग फिल्म में सारा अर्जुन मेकर्स की पहली चॉइस थीं. हालांकि बाद में फिल्म में एक स्टार किड को कास्ट कर लिया गया.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' से सारा अर्जुन रातों-रात स्टार बन गई हैं. इस फिल्म में सारा की एक्टिंग की खूब तारीफ हुईं. वहीं इसके बाद वे गुनाशेखर की तेलुगु फिल्म 'यूफोरिया' में नजर आई हैं. वहीं 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद थीं. इस फिल्म से महेश बाबू के भतीजे जयकृष्ण घट्टामनेनी डेब्यू कर रहे हैं. वहीं अब सारा की जगह इस अपकमिंग फिल्म में फीमेल लीड के लिए एक स्टार किड को कास्ट किया गया है.

सारा अर्जुन थीं 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए पहली चॉइस
एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अजय भूपति ने कहा, "हां, हमने उनके (सारा अर्जुन) बारे में सोचा था. मुझे लगा कि उस समय वह यह रोल निभाने के लिए बहुत छोटी थीं. तब तक 'धुरंधर' रिलीज़ नहीं हुई थी. मुझे लगता है कि कास्टिंग एजेंसी के साथ भी कुछ दिक्कतें थीं."

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office Collection: ‘द ओडिसी’ मंगलवार को बनी तूफान, धमाल 4' की भी रही धूम, जानें- मंगलवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

कब रिलीज होगी 'श्रीनिवास मंगपुरम'? 
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी 'श्रीनिवास मंगपुरम' से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं.  अजय भूपति ने बताया कि उन्होंने राशा के यूट्यूब वीडियो देखने के बाद उन्हें कास्ट किया और वह उनकी एक्टिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस थे. क्या यह प्रोजेक्ट राशा के लिए एक सफल लॉन्चपैड साबित होगा? यह तो समय ही बताएगा. बता दें कि प्रोड्यूसर पी. किरण की इस फ़िल्म को अश्विनी दत्त प्रेजेंटर कर रहे है और यह 30 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.  इसमें मोहन बाबू विलेन का रोल निभा रहे हैं, जबकि जीवी प्रकाश ने इसका म्यूज़िक तैयार किया है.

धुरंधर फ्रेंचाइजी के बारे में
बता दें कि सारा अर्जुन ने रणवीर सिंह स्टारर साल 2025 के दिसंबर में आई धुरंधर में काम किया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और इसने दुनियाभर में 1307 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद मार्च 2026 में आई धुरंधर 2 में भी सारा अर्जुन फीमेल लीड में नजर आई थीं. धुंरधर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इसने वर्ल्डवाइड 18सौ करोड़ से ज्यादा कमाई की है. वहीं धुरंधर फ्रेंचाइजी की कमाई 31सौ करोड़ है. 

ये भी पढ़ें:-3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?

 

और पढ़ें
Published at : 22 Jul 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Rasha Thadani Sara Arjun Srinivasa Mangapuram
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
महेश बाबू की 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए सारा अर्जुन थी मेकर्स की पहली पसंद, बॉलीवुड स्टार किड ने किया 'धुरंधर' एक्ट्रेस को रिप्लेस
महेश बाबू की 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए सारा अर्जुन थी मेकर्स की पहली पसंद, इस स्टार किड ने किया रिप्लेस
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Day 1 Prediction: ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'मुझे शूर्पणखा बना देता है', मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल बोलीं- मेरा 4 साल का बेटा पूरी रामायण जानता है
'मुझे शूर्पणखा बना देता है', मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल बोलीं- मेरा 4 साल का बेटा पूरी रामायण जानता है
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Advance Booking Day 1: 'जना नायकन' ने एडवांस बुकिंग में 'बॉर्डर 2' और 'द राजा साब' के रिकॉर्ड किए ध्वस्त, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'जना नायकन' ने एडवांस बुकिंग में 'बॉर्डर 2' और 'द राजा साब' के रिकॉर्ड किए ध्वस्त, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
बिहार
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
इंडिया
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
क्रिकेट
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
बॉलीवुड
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले- 'कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे...'
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
दिल्ली NCR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
Home Tips
Helmet Odor in Monsoon: बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
ABP NEWS
Viral Video: देखते देखते बाढ़ बहाकर ले गई पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
Viral Video: देखते देखते बाढ़ बहाकर ले गई पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
ABP NEWS
Viral Video: लैंडस्लाइड का वीडियो बना रहा था शख्स, लोग बोले 'इधर आजा भाई'
Viral Video: लैंडस्लाइड का वीडियो बना रहा था शख्स, लोग बोले 'इधर आजा भाई'
ABP NEWS
Viral Video: घर की छत से खड़े होकर खुद की तबाही का मंजर देख रहे लोग
Viral Video: घर की छत से खड़े होकर खुद की तबाही का मंजर देख रहे लोग
ABP NEWS
Viral Video: सुरक्षा घेरे में अखिलेश यादव का हाथ पकड़े खड़े रहे राहुल!
Viral Video: सुरक्षा घेरे में अखिलेश यादव का हाथ पकड़े खड़े रहे राहुल!
ABP NEWS
Viral Video: सब बह गया, लेकिन मंदिर जस का तस खड़ा रहा!
Viral Video: सब बह गया, लेकिन मंदिर जस का तस खड़ा रहा!
Embed widget