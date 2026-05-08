Noida में रहते हैं तो जान लें कहां लगेगी लोक अदालत, किन मामलों का करा सकते हैं निपटारा?

अगर आपके ऊपर ट्रैफिक का ई-चालान पेंडिंग है या कोई छोटा कानूनी मामला लंबे समय से चल रहा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नोएडा में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यहां लोग अपने पुराने मामलों का जल्दी और आसान तरीके से समाधान कर सकेंगे. इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के साथ कई दूसरे मामलों का भी निपटारा किया जाएगा. इससे लोगों को कोर्ट के लंबे चक्कर लगाने से राहत मिलेगी.

कहां और कितने बजे लगेगी लोक अदालत?

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10 बजे से जिला न्यायालय सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर में शुरू होगी. जिन लोगों के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई-चालान लंबित हैं, वे यहां पहुंचकर अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां केवल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किए गए चालान ही मान्य होंगे. अगर चालान दिल्ली या किसी दूसरे राज्य का है, तो उसके लिए वहां की लोक अदालत में जाना होगा. ट्रैफिक चालान से जुड़ी जानकारी के लिए लोग हेल्पलाइन नंबर 7065060882 या 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं.

किन मामलों का होगा समाधान?

इस लोक अदालत में सिर्फ ट्रैफिक चालान ही नहीं बल्कि कई दूसरे मामलों को भी आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा. इसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक लोन विवाद, चेक बाउंस के मामले, बिजली और BSNL बिल विवाद, सिविल केस, श्रम विवाद और राजस्व से जुड़े मामले शामिल हैं. इसके अलावा वैवाहिक विवादों का भी समाधान किया जाएगा, लेकिन तलाक से जुड़े मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

बता दें कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा जल्दी होता है क्योंकि यहां लंबी सुनवाई नहीं होती. दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके समझौता करते हैं और उसी आधार पर फैसला लिया जाता है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है.

आम लोगों को मिलेगा राहत

जो लोग लंबे समय से अपने मामलों के कारण परेशान हैं, उनके लिए यह लोक अदालत बड़ा मौका है. यहां बिना ज्यादा कानूनी प्रक्रिया के मामले सुलझाए जाते हैं. अगर कोई व्यक्ति अपने केस का समाधान लोक अदालत में करवाना चाहता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकता है. इसके लिए ईमेल dlsa.gbnnoida@gmail.com और फोन नंबर 9716535451 ,7678643985 जारी किए गए हैं.

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