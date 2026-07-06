Auto Start-Stop फीचर से हर महीने कितनी होती है पेट्रोल की बचत? जानिए पूरा हिसाब
Auto Start Stop Feature: क्या कार का ऑटो स्टार्ट-स्टॉप फीचर वाकई पेट्रोल बचाता है? जानिए इसका पूरा गणित और हर महीने होने वाली रुपयों की सीधी बचत का पूरा हिसाब.
Auto Start Stop Feature: अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुका है और हमें कारों में कई नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं. जब हम नए फीचर्स की बात कर ही रहें हैं तो आज हम नई कारों में आने वाले खास फीचर्स ऑटो स्टार्ट-स्टॉप की बात करेंगे. जब भी आप ट्रैफिक लाइट या जाम में गाड़ी रोकते हैं तो यह सिस्टम इंजन को अपने आप बंद कर देता है और जैसे ही आप क्लच या ब्रेक से पैर हटाते हैं इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है.
आपको बता दें कि, कई लोग इस फीचर से परेशान होकर तुरंत बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें बार-बार गाड़ी का बंद होना और चालू होना इरिटेटिंग लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा फीचर आपके हर महीने के पेट्रोल बिल को कितना कम कर सकता है तो चलिए समझते हैं कि आप इस फीचर्स से कितना बजत कर सकते हैं.
कितना बचता है पेट्रोल?
आपको बता दें कि, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स और कई बड़े ऑटो एक्सपर्ट्स की टेस्टिंग में यह साफ हो चुका है कि ऑटो स्टार्ट-स्टॉप फीचर से गाड़ी के माइलेज में 5 से 10 परसेंट तक फायदा मिलता है. भारी ट्रैफिक वाले शहरों में जहां गाड़ियों को बार-बार रेड लाइट पर 1 से 2 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता है.
वहां यह बचत बढ़कर 12 से 15 परसेंट तक भी पहुंच सकती है. कुल मिलाकर जब आपकी गाड़ी खड़ी होकर सिर्फ धुआं उड़ा रही होती है यह फीचर उस बेकार होने वाले पेट्रोल को पूरी तरह बचा लेता है.
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कितने रुपये की होती है बचत?
अब अगर हम इस फीचर्स से होने वाले बजट की बात करें तो मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाने के लिए ऐसी जगह गाड़ी चलाते हैं जहां काफी ट्रैफिक मिलता है और आपकी कार महीने में करीब 1000 किलोमीटर चलती है. अगर आपकी कार का माइलेज 15 किमी प्रति लीटर है तो आपको हर महीने लगभग 66 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है.
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपये लीटर है तो आपका मंथली खर्च 6,732 रुपये बैठता है. अब अगर यह फीचर आपके सिर्फ 8 परसेंट पेट्रोल को भी बचाता है तो आप हर महीने लगभग 5.3 लीटर पेट्रोल यानी सीधे तौर पर 540 रुपये की बचत कर लेंगे.
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