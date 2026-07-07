Tata Sierra EV का कौन सा वर्जन है Value for Money? QWD vs RWD की पूरी जानकारी

Tata Sierra EV QWD vs RWD: अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में बड़ा धमाका किया था. कंपनी ने अपनी शानदार आइकॉनिक गाड़ी सिएरा को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च की है. जिसके बाद अब मार्केट में इस गाड़ी की जमकर तारीफ हो रही है. बता दें कि, टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक 2 वर्जन्स में लॉन्च हुई है. जिसके चलते अब लोगों के बीच कन्फ्यूजन बढ़ गया है कि कौन सा मॉडल खरीदें.

अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल आपके लिए सबसे सही यानी वैल्यू फॉर मनी रहेगा. तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में इसके बारें में समझते हैं.

कीमत और पावर का खेल

नई इलेक्ट्रिक सिएरा की अगर बात सीधे बजट से शुरू करें तो QWD इसका सबसे टॉप और महंगा वेरिएंट है. जिसकी कीमत 26 लाख रुपये है. यह सिंगल मोटर वाले सबसे महंगे RWD मॉडल से करीब एक लाख रुपये ज्यादा महंगा है.

लेकिन इस एक्स्ट्रा पैसे के बदले आपको मिलता है एक एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन और रॉकेट जैसी रफ्तार. QWD वर्जन 300Ps की मैक्सिमम पावर और 500Nm का टॉर्क जेनरेट करता है जिससे यह गाड़ी मात्र 6 सेकंड के अंदर 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है. जबकि यह इसे भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार का खिताब भी दिलाता है.

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रेंज और पावर का अनोखा कॉम्बिनेशन

अब बात करते हैं सिंगल मोटर वाले RWD वर्जन की. जिसमें कंपनी ने दो अलग-अलग बैटरी पैक्स दिए हैं. मजेदार बात यह है कि इसके छोटे 63kwh बैटरी पैक वाले मॉडल में आपको 238hp की पावर मिलती है. जबकि इसके बड़े 75kwh बैटरी पैक वाले मॉडल में थोड़ी कम यानी 209hp की पावर दी गई है.

हालांकि पावर कम होने के बावजूद बड़ा बैटरी पैक उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें बार-बार गाड़ी चार्ज करने का झंझट पसंद नहीं है. यह वर्जन सिटी ड्राइविंग और फैमिली ट्रिप्स के लिए बहुत ही स्मूथ और आरामदायक परफॉर्मेंस देता है.

कौन सा मॉडल देगा शानदार रेंज?

बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते समय हर किसी के दिमाग में रेंज का सवाल सबसे पहले आता है. फुल चार्ज होने पर RWD का बड़ा बैटरी पैक आपको पूरे 665 किलोमीटर की धांसू रेंज देता है.

वहीं दूसरी तरफ ज्यादा पावरफुल और डुअल मोटर होने की वजह से QWD वर्जन की रेंज थोड़ी कम यानी 624 किलोमीटर रह जाती है. हालांकि, दोनों ही आंकड़ों के हिसाब से लंबी दूरी का सफर तय करना बेहद आसान है.

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