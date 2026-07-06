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हिंदी न्यूज़ऑटोदेश की सबसे सस्ती हाइब्रिड कार पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, खरीदने से पहले डिटेल जानना जरूरी

देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड कार पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, खरीदने से पहले डिटेल जानना जरूरी

Maruti Victoris:जुलाई महीने में मारुति सुजुकी Victoris के चुनिंदा वैरिएंट्स, खासकर CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 06 Jul 2026 05:26 PM (IST)
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अगर आप जुलाई 2026 में कोई नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है. दरअसल, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी नई मिड-साइज SUV Victoris पर शानदार डिस्काउंट दे रही है. इस महीने SUV के कुछ वैरिएंट्स पर ग्राहकों को करीब 2 लाख रुपये  तक का फायदा मिल सकता है. खास बात यह है कि यह SUV दमदार फीचर्स, बेहतरीन सेफ्टी और 28.65 km/l तक के माइलेज के साथ आती है, जिसकी वजह से यह इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है. 

जुलाई महीने में मारुति सुजुकी Victoris के चुनिंदा वैरिएंट्स, खासकर CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट, लॉयल्टी बोनस और दूसरे ऑफर्स शामिल हो सकते हैं. हालांकि यह छूट आपके शहर, डीलरशिप और मौजूदा स्टॉक के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

क्या है गाड़ी की खासियत?

मारुति सुजुकी Victoris की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार माइलेज है. कंपनी के मुताबिक, इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT वैरिएंट 28.65 km/l तक का माइलेज देता है, जबकि CNG मॉडल लगभग 27.02 km/kg का माइलेज देने का दावा करता है। वहीं पेट्रोल मैनुअल और ऑटोमैटिक वैरिएंट भी करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक की फ्यूल कैपेसिटी देती है. यही वजह है कि यह SUV उन ग्राहकों के लिए बेहतर ऑप्शन बन रही है जो कम फ्यूल खर्च वाली कार खरीदना चाहते हैं.

इंजन ऑप्शन की बात करें तो Victoris पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमैटिक, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT जैसे कई ऑप्शन में मौजूद है. CNG मॉडल में कंपनी ने अंडरबॉडी CNG टैंक दिया है, जिससे बूट स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ता और सामान रखने की पर्याप्त जगह मिलती है.

कितनी है Victoris CNG की कीमत?

कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी Victoris की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.50 लाख से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है. वहीं CNG वैरिएंट की कीमत करीब 11.50 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर इस समय मिलने वाले डिस्काउंट को जोड़ दिया जाए तो यह SUV अपने सेगमेंट में और भी आकर्षक डील साबित हो सकती है.

अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो खरीदने से पहले अपने नजदीकी मारुति सुजुकी डीलरशिप पर जाकर ऑफर की पूरी जानकारी जरूर लें. अलग-अलग शहरों और डीलरशिप पर छूट में अंतर हो सकता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Maruti Victoris Maruti Victris Hybrid
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