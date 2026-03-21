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हिंदी न्यूज़ऑटोLexus ES 500e Electric Sedan: भारत में Lexus की पहली इलेक्ट्रिक कार की एंट्री, BMW और Audi को देगी टक्कर

Lexus ES 500e Electric Sedan: भारत में Lexus की पहली इलेक्ट्रिक कार की एंट्री, BMW और Audi को देगी टक्कर

लग्जरी कार कंपनी Lexus ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है. ये ES 500e सेडान है, जिसकी शुरुआती कीमत 89.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. आइए फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Mar 2026 09:24 AM (IST)
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जापान की लग्जरी कार कंपनी Lexus ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान Lexus ES 500e लॉन्च कर दी है. इसकी कीमत 89.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. खास बात ये है कि यह कार ES सीरीज की 8वीं जनरेशन है और पहली बार पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में आई है. इसका सीधा मुकाबला BMW, Audi और Mercedes जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों से होगा.

बैटरी और शानदार 

Lexus ES 500e में 74.4 kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो कार के फ्लोर के नीचे फिट की गई है. यह सेटअप कार को बेहतर बैलेंस और ज्यादा स्पेस देता है. इस कार में दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं. आगे की मोटर 221 hp और पीछे की मोटर 118 hp पावर देती है. दोनों मिलाकर यह कार कुल 338 hp की पावर जनरेट करती है. रेंज की बात करें तो यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 440 किलोमीटर तक चल सकती है. इसके अलावा, यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.1 सेकंड में पकड़ लेती है.

DIRECT4 सिस्टम कैसे बनाता है ड्राइव को बेहतर?

Lexus ES 500e में DIRECT4 ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है. ये सिस्टम कार की स्पीड, एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग एंगल के हिसाब से आगे और पीछे के पहियों में पावर को कंट्रोल करता है. जरूरत के हिसाब से यह टॉर्क को बदल सकता है. जब कार स्टार्ट होती है या सीधी सड़क पर तेज चलती है, तब यह सिस्टम पावर को 60:40 से 40:60 के बीच बांटता है. इससे कार का बैलेंस बना रहता है.

स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम लुक

डिजाइन के मामले में Lexus ES 500e काफी आकर्षक और मॉडर्न लगती है. इसके फ्रंट में नया बंपर दिया गया है, जिसमें L-शेप LED DRL और Z-शेप टर्न इंडिकेटर मिलते हैं. हेडलैंप को नीचे की तरफ ब्लैक हिस्से में रखा गया है. ग्रिल में नया डायमंड पैटर्न दिया गया है और नीचे एयर डैम भी मौजूद है. 

फीचर्स और इंटीरियर

Lexus ES 500e का इंटीरियर काफी साफ, मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. इसमें ज्यादा कंट्रोल टचस्क्रीन के जरिए दिए गए हैं, जिससे केबिन का लुक काफी सिंपल और प्रीमियम लगता है. इसमें 14-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट करती है. इसके अलावा 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं. कार में पावर फ्रंट सीट्स मिलती हैं, जिनमें मेमोरी फंक्शन के साथ कूलिंग और हीटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है. 

ये भी पढ़ें: नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास

Published at : 21 Mar 2026 09:24 AM (IST)
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