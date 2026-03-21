हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?

ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?

US Iran War: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम की संभावना से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट समय आने पर खुद ही खुल जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Mar 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान के साथ चल रहे युद्ध में सीजफायर नहीं चाहते. उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट समय आने पर खुद ही खुल जाएगा और अगर चीन इसमें शामिल हो जाए तो यह अच्छा होगा.

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता पाने के लिए बहुत मदद की जरूरत है. अगर चीन और जापान जैसे देश इसमें शामिल हों तो अच्छा होगा.

'युद्धविराम नहीं चाहता'
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ट्रंप ने युद्धविराम की संभावना से इनकार करते हुए कहा, "देखिए, हम बातचीत कर सकते हैं लेकिन मैं युद्धविराम नहीं चाहता. आप जानते हैं, जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हों तो युद्धविराम नहीं किया जाता है." 

क्या इजरायल युद्ध खत्म करने के लिए तैयार होगा? 
जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई पूरी करने के बाद इजरायल युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार होगा, तो ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है ऐसा होगा." अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में मदद देने में उन्हें तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी. 

ट्रंप ने एक बार फिर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्यों और चीन सहित अपने सैन्य सहयोगियों पर होर्मुज जलमार्ग को खोलने में मदद करने से इनकार करने के लिए जमकर निशाना साधा. होर्मुज जलमार्ग वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस प्रवाह के लगभग पांचवें हिस्से का परिवहन करता है.

चीन और जापान का जिक्र कर क्या कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज के बारे में कहा, “नाटो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई. होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब यह अपने आप खुल जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज से सुरक्षित आवागमन के लिए काफी मदद की जरूरत है और अगर चीन और जापान जैसे देश इसमें शामिल हों तो अच्छा होगा.

युद्ध की शुरुआत से ही ईरानी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से घेर रखा है, जिससे समुद्री यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है.

ये भी पढ़ें

Saudi Arab Oil Impact: तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, दुनिया में बदनामी का डर क्यों?

Published at : 21 Mar 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
ISRAEL DONALD Trump Strait Of Hormuz IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
विश्व
Israel-US Iran War Live: तो क्या सीजफायर करने वाला है अमेरिका? ट्रंप का बड़ा बयान, रियाद में एक और भारतीय की मौत
LIVE: तो क्या सीजफायर करने वाला है अमेरिका? ट्रंप का बड़ा बयान, रियाद में एक और भारतीय की मौत
विश्व
मिडिल ईस्ट में 3 वॉरशिप भेजेगा अमेरिका, ट्रंप ने नाटो को सुनाई खरी-खोटी... ईरान युद्ध में 5 बड़े अपडेट्स
मिडिल ईस्ट में 3 वॉरशिप भेजेगा US, ट्रंप ने नाटो को सुनाई खरी-खोटी... ईरान युद्ध में बड़े अपडेट्स
विश्व
LPG Crisis: तेल संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जल्दी निकलेंगे LPG के 2 टैंकर
तेल संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जल्दी निकलेंगे LPG के 2 टैंकर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
भारत का तेल-गैस खत्म..क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
इंडिया
Weather Update: एक ही हफ्ते में जनवरी की ठंड और मई की गर्मी कैसे आ गई? उत्तर भारत में मौसम ने सबको चौंकाया!
एक ही हफ्ते में जनवरी की ठंड और मई की गर्मी कैसे आ गई? उत्तर भारत में मौसम ने सबको चौंकाया!
आईपीएल 2026
एमएस धोनी पूरी तरह फिट नहीं? 'थाला' की ये हालत देख भावुक हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल
एमएस धोनी पूरी तरह फिट नहीं? 'थाला' की ये हालत देख भावुक हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल
इंडिया
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
शिक्षा
UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
हेल्थ
माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?
माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget