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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोकहीं अगली बारी आपकी तो नहीं? कार चलाने और खरीदने वालों के साथ हो रहे बड़े स्कैम, ऐसे बचें

कहीं अगली बारी आपकी तो नहीं? कार चलाने और खरीदने वालों के साथ हो रहे बड़े स्कैम, ऐसे बचें

कई स्कैम ऐसे होते हैं, जो हमारी आखों के सामने होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते. आपके लिए जरूरी है कि इन कार स्कैम्स के बारे में जानें ताकि आने वाले समय में आप किसी भी फ्रॉड से खुद को बचा सकें.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 01:49 PM (IST)
कई स्कैम ऐसे होते हैं, जो हमारी आखों के सामने होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते. आपके लिए जरूरी है कि इन कार स्कैम्स के बारे में जानें ताकि आने वाले समय में आप किसी भी फ्रॉड से खुद को बचा सकें.

आज के समय में कार खरीदना जितना आसान हो गया है, उतना ही स्कैम का खतरा भी बढ़ गया है. खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सेकेंड हैंड कार मार्केट के जरिए ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को फंसा रहे हैं.

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कई बार लोग थोड़ी सी लापरवाही और जल्दी के चक्कर में बड़ा नुकसान कर बैठते हैं. इसलिए हर कार मालिक और खरीदार के लिए इन स्कैम के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते सावधान रहा जा सके.
कई बार लोग थोड़ी सी लापरवाही और जल्दी के चक्कर में बड़ा नुकसान कर बैठते हैं. इसलिए हर कार मालिक और खरीदार के लिए इन स्कैम के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते सावधान रहा जा सके.
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सबसे आम स्कैम सेकेंड हैंड कार खरीदने में होता है. कई बार स्कैमर्स चोरी की गई गाड़ी को असली कागजों के साथ बेच देते हैं या VIN नंबर बदलकर गाड़ी की पहचान छिपा देते हैं. ऐसे मामलों में बाद में गाड़ी जब्त भी हो सकती है.
सबसे आम स्कैम सेकेंड हैंड कार खरीदने में होता है. कई बार स्कैमर्स चोरी की गई गाड़ी को असली कागजों के साथ बेच देते हैं या VIN नंबर बदलकर गाड़ी की पहचान छिपा देते हैं. ऐसे मामलों में बाद में गाड़ी जब्त भी हो सकती है.
Published at : 17 Mar 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Tips ONLINE FRAUD Car Scam

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