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कहीं अगली बारी आपकी तो नहीं? कार चलाने और खरीदने वालों के साथ हो रहे बड़े स्कैम, ऐसे बचें
कई स्कैम ऐसे होते हैं, जो हमारी आखों के सामने होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते. आपके लिए जरूरी है कि इन कार स्कैम्स के बारे में जानें ताकि आने वाले समय में आप किसी भी फ्रॉड से खुद को बचा सकें.
आज के समय में कार खरीदना जितना आसान हो गया है, उतना ही स्कैम का खतरा भी बढ़ गया है. खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सेकेंड हैंड कार मार्केट के जरिए ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को फंसा रहे हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 01:49 PM (IST)
Tags :Auto News Car Tips ONLINE FRAUD Car Scam
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प्रेम कुमारJournalist
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