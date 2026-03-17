कहीं अगली बारी आपकी तो नहीं? कार चलाने और खरीदने वालों के साथ हो रहे बड़े स्कैम, ऐसे बचें

सबसे आम स्कैम सेकेंड हैंड कार खरीदने में होता है. कई बार स्कैमर्स चोरी की गई गाड़ी को असली कागजों के साथ बेच देते हैं या VIN नंबर बदलकर गाड़ी की पहचान छिपा देते हैं. ऐसे मामलों में बाद में गाड़ी जब्त भी हो सकती है.