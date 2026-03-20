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हिंदी न्यूज़ऑटोनए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास

नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास

Maruti Fronx इस साल 2026 में नए अपडेट्स के साथ आ सकती है जिसमें हाइब्रिड सिस्टम, ADAS फीचर्स और फ्लेक्स फ्यूल इंजन शामिल हो सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Mar 2026 10:34 AM (IST)
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Maruti Suzuki की पॉपुलर कार Fronx अब नए अवतार में आने की तैयारी में है. ये कार पहले से ही अपने स्टाइलिश लुक, अच्छे माइलेज और किफायती कीमत की वजह से लोगों को काफी पसंद आई थी. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Tata Punch और Hyundai Exter जैसी कारों से होता है. साल 2023 में लॉन्च होने के बाद इसमें छोटे-मोटे बदलाव हुए, लेकिन अब कंपनी इसमें बड़े अपडेट लाने की प्लानिंग कर रही है. ये नए बदलाव 2026 से 2027 के बीच देखने को मिल सकते हैं.

फ्लेक्स फ्यूल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बदलेगा गेम

Maruti Fronx का एक नया फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी आ सकता है, जिसे पहली बार जापान मोबिलिटी शो में दिखाया गया था. इस मॉडल का डिजाइन लगभग पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें खास बॉडी ग्राफिक्स दिए जा सकते हैं. इस कार में 1.2 लीटर या 1.5 लीटर का फ्लेक्स-फ्यूल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिससे यह अलग-अलग तरह के Fuel पर चल सकेगी. इसके अलावा, कंपनी इसमें अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी दे सकती है. इसमें पेट्रोल इंजन जनरेटर की तरह काम करेगा और गाड़ी को चलाने का काम इलेक्ट्रिक मोटर करेगी. इस सिस्टम में छोटी बैटरी दी जा सकती है. माना जा रहा है कि यह कार करीब 35 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है.

ADAS फीचर्स से बढ़ेगी सेफ्टी

नई Maruti Fronx में सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. टेस्टिंग के दौरान इस कार में एडवांस सेंसर देखे गए हैं, जिससे यह साफ होता है कि इसमें ADAS फीचर्स दिए जा सकते हैं. इन फीचर्स में एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और ऑटोमैटिक ब्रेकिंग जैसे सिस्टम शामिल हो सकते हैं. यह Maruti की सबसे सस्ती कार हो सकती है जिसमें इतने एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. इससे ड्राइविंग आसान और ज्यादा सेफ हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: मलेशिया में लॉन्च हुई Jetour T2, इन गाड़ियों को देगी सीधी टक्कर, जानें भारत में कितनी होगी कीमत?

Published at : 20 Mar 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Auto News Maruti Fronx Maruti Fronx 2026 Tata Punch Rival
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