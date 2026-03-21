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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War: 'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाकिस्तान में मचा बवाल

US Iran War: 'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाकिस्तान में मचा बवाल

Pakistan Asim Munir: पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शिया धर्मगुरुओं की बैठक पर विवाद खड़ा हो गया. उन्होंने ईरान को लेकर विवादित बयान देते हुए ईरान चले जाने की सलाह दे डाली.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 08:39 AM (IST)
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पाकिस्तान के चीफ ऑफ़ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बीते गुरुवार (19 मार्च 2026) को रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टरस (GHQ) में पाकिस्तान के एक दर्जन से ज़्यादा शिया धर्मगुरुओं के साथ मुलाक़ात की थी, साथ ही ईरान युद्ध और देश के हालात पर चर्चा की थी लेकिन उस मुलाकात में किस तरफ से शिया समुदाय के लोगों को आसिम मुनीर ने नीचा दिखाया था और ईरान चले जाने तक की बात कही थी इस बात का खुलासा आसिम मुनीर के साथ बैठक में मौजूद पाकिस्तानी शिया धर्मगुरु अल्लामा आगा शिफा नजफी ने शुक्रवार (20 मार्च 2026) को इस्लामाबाद में किया.

पाकिस्तानी शिया धर्मगुरु अल्लामा आगा शिफा नजफी  ने आज इस्लामाबाद स्थित अपनी मस्जिद में लोगो को बताया की पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं के साथ मुलाकात में कहा की “अगर आपको ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो आप ईरान चले जाओ. शिया धर्मगुरु अल्लामा आगा शिफा नजफी के मुताबिक मुलाकात के दौरान शुरुआत में आसिम मुनीर ने अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद इस्लामाबाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में हुए प्रदर्शन पर नाराज़गी जाहिर की साथ ही कहा जिस तरह से उस दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में सेना की इमारत को जलाया गया था वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है.

पाकिस्तानी शिया धर्मगुरु अल्लामा आगा शिफा नजफी

पाकिस्तानी शिया धर्मगुरु अल्लामा आगा शिफा नजफी  के मुताबिक आसिम मुनीर बड़े ग़ुस्से से शिया धर्मगुरुओं से बात कर रहा था ऐसे में उन्होंने आसिम मुनीर को टोका और याद दिलाया की पाकिस्तानी फौज में कई शिया अफसर काम करते हैं और ख़ुद पाकिस्तानी शिया धर्मगुरु अल्लामा आगा शिफा नजफी  के मामा अमीर हयात को सितार ए जुर्रत मिला था साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्य भी पाकिस्तान की फौज में काम कर रहे हैं, साथ ही इस्लामाबाद में हुए बवाल में जहां पुलिस के साथ शिया समुदाय के लोगो का टकराव हुआ था उस दौरान हिंसा करने वाले लोग शिया धर्मगुरुओं की बात ही नहीं मान रहे थे और इस बात की तस्दीक ख़ुद आईजी इस्लामाबाद ने की थी.

अल्लामा आगा शिफा नजफी ने आसिम मुनीर पर क्या कहा?

अल्लामा आगा शिफा नजफी  के मुताबिक उनकी ये बात कहने पर आसिम मुनीर का लहजा थोड़ा नरम जरूर हुआ लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर ने सीधा अफसोसनाक बात कही की अगर आपको ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो आप ईरान चले जाओ”. अल्लामा आगा शिफा नजफी ने दुख के साथ कहा कि आज हमसे कहा जा रहा है ईरान चले जाओ, कभी इस्लामाबाद, कराची में किसी शिया समुदाय के व्यक्ति ने कभी भी क्या किसी सैनिक की जान ली है क्या ??

अल्लामा आगा शिफा नजफी उठाए सवाल

अल्लामा आगा शिफा नजफी ने सवाल उठाते हुए कहा की जिन लोगो ने सैनिकों के सिर को काट कर उनके सिरो से फुटबॉल खेलने का काम किया, इस्लामाबाद में सिटिंग जर्नल को मारा था क्या कभी उनसे कहा की अफगानिस्तान चले जाओ लेकिन आज हमसे कहा जा रहा है की ईरान चले जाओ. आगे अल्लामा आग़ा शिफा नज़फ़ी ने बताया की आसिम मुनीर ने शिया समुदाय के धर्मगुरुओं को बताया की सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का रक्षा समझौता है और ईरान सऊदी पर हमला कर रहा है ऐसे में आसिम मुनीर ने ईरान से कह दिया है कि ईरान सऊदी पर हमला जारी रखता है तो पाकिस्तान को सऊदी की रक्षा के लिए उतारना पड़ेगा.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 21 Mar 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Pakistan Asim Munir World News In Hindi
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