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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोHonda Amaze या Maruti Dzire, कौन-सी सेडान देती है सबसे ज्यादा माइलेज? जानिए डिटेल्स

Honda Amaze या Maruti Dzire, कौन-सी सेडान देती है सबसे ज्यादा माइलेज? जानिए डिटेल्स

Honda Amaze vs Maruti Dzire: अगर आप इन दोनों सेडान में से किसी एक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर रहेगा? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 07:35 PM (IST)
Honda Amaze vs Maruti Dzire: अगर आप इन दोनों सेडान में से किसी एक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर रहेगा? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

भारत में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Maruti Dzire और Honda Amaze दोनों ही काफी लोकप्रिय हैं. लोग इन कारों को खासतौर पर कम कीमत, अच्छे फीचर्स और माइलेज के कारण पसंद करते हैं. अगर कोई ऑटोमैटिक सेडान खरीदना चाहता है, तो जानना जरूरी है कि इन दोनों में से कौन-सी कार ज्यादा माइलेज देती है?

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दोनों कारों में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और दोनों ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं. हालांकि इनके इंजन में थोड़ा अंतर है. Dzire में तीन-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जबकि Amaze में चार-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो ड्राइविंग को थोड़ा ज्यादा स्मूद बनाता है.
दोनों कारों में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और दोनों ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं. हालांकि इनके इंजन में थोड़ा अंतर है. Dzire में तीन-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जबकि Amaze में चार-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो ड्राइविंग को थोड़ा ज्यादा स्मूद बनाता है.
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पावर की बात करें तो Honda Amaze ज्यादा ताकत देती है. इसका इंजन लगभग 90 हॉर्सपावर पैदा करता है, जबकि Dzire करीब 82 हॉर्सपावर देती है. लेकिन टॉर्क के मामले में Dzire थोड़ी आगे है और यह लगभग 113Nm टॉर्क जनरेट करती है.
पावर की बात करें तो Honda Amaze ज्यादा ताकत देती है. इसका इंजन लगभग 90 हॉर्सपावर पैदा करता है, जबकि Dzire करीब 82 हॉर्सपावर देती है. लेकिन टॉर्क के मामले में Dzire थोड़ी आगे है और यह लगभग 113Nm टॉर्क जनरेट करती है.
Published at : 11 Mar 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Honda Amaze Maruti Dzire Honda Amaze Vs Maruti Dzire Honda Amaze Mileage

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