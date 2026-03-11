Honda Amaze या Maruti Dzire, कौन-सी सेडान देती है सबसे ज्यादा माइलेज? जानिए डिटेल्स

दोनों कारों में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और दोनों ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं. हालांकि इनके इंजन में थोड़ा अंतर है. Dzire में तीन-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जबकि Amaze में चार-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो ड्राइविंग को थोड़ा ज्यादा स्मूद बनाता है.