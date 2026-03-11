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Honda Amaze या Maruti Dzire, कौन-सी सेडान देती है सबसे ज्यादा माइलेज? जानिए डिटेल्स
Honda Amaze vs Maruti Dzire: अगर आप इन दोनों सेडान में से किसी एक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर रहेगा? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.
भारत में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Maruti Dzire और Honda Amaze दोनों ही काफी लोकप्रिय हैं. लोग इन कारों को खासतौर पर कम कीमत, अच्छे फीचर्स और माइलेज के कारण पसंद करते हैं. अगर कोई ऑटोमैटिक सेडान खरीदना चाहता है, तो जानना जरूरी है कि इन दोनों में से कौन-सी कार ज्यादा माइलेज देती है?
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Published at : 11 Mar 2026 11:53 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion