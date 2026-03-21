Creta या नई Duster? कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन बेहतर, खरीदने से पहले जानें सबकुछ

भारतीय SUV बाजार में Hyundai Creta काफी समय से लोगों की पसंदीदा कार रही है. अब Renault Duster 2026 नए अवतार में वापसी की है. इस बार Duster सिर्फ मजबूत बॉडी के साथ नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड इंजन और ADAS जैसे फीचर्स के साथ आई है. दोनों SUVs लगभग एक ही तरह के ग्राहकों के लिए बनाई गई हैं. Creta शहर में आरामदायक ड्राइव, ज्यादा फीचर्स और कई विकल्प देती है. वहीं नई Duster मजबूत बॉडी, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और खराब सड़कों पर बेहतर चलने के लिए बनाई गई है. अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी SUV ज्यादा सही रहेगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

कीमत और इंजन

Hyundai Creta की कीमत लगभग 10.79 लाख से शुरू होकर 20.20 लाख तक जाती है. इसमें पेट्रोल, डीजल और टर्बो इंजन के साथ कई विकल्प मिलते हैं. दूसरी तरफ Renault Duster 2026 की कीमत 10.29 लाख से 18.49 लाख के बीच है, जो इसे थोड़ा सस्ता बनाती है. इंजन की बात करें तो Creta ज्यादा विकल्प देती है, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल शामिल हैं. वहीं Duster 2026 सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आई है, लेकिन इसमें 1.0, 1.3 और 1.8 लीटर टर्बो इंजन के साथ हाइब्रिड विकल्प भी है.

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Hyundai Creta पहले से ही काफी आगे रही है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अब Renault Duster 2026 भी इस मामले में पीछे नहीं है. नई Duster में 10.1 इंच टचस्क्रीन, 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें गूगल बेस्ड कनेक्टेड सिस्टम भी मिल सकता है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs अब लगभग बराबर हैं. Creta में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और लेवल-2 ADAS मिलता है. वहीं Duster में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और कई ADAS फीचर्स जैसे एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट दिए गए हैं.

किसे खरीदना रहेगा बेहतर?

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो शहर में आरामदायक हो, ज्यादा फीचर्स दे और कई इंजन विकल्प के साथ आए, तो Hyundai Creta एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप मजबूत बॉडी, High ग्राउंड क्लियरेंस और हर तरह के रास्तों पर चलने वाली SUV चाहते हैं, तो Renault Duster 2026 आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

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