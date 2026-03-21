हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCreta या नई Duster? कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन बेहतर, खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Creta या नई Duster? कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन बेहतर, खरीदने से पहले जानें सबकुछ

नया Renault Duster 2026 मॉडल नई जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बना है. इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta से है. आइए जानते हैं कि कीमत, इंजन, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में कौन सी SUV आपके लिए बेस्ट ?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय SUV बाजार में Hyundai Creta काफी समय से लोगों की पसंदीदा कार रही है. अब Renault Duster 2026 नए अवतार में वापसी की है. इस बार Duster सिर्फ मजबूत बॉडी के साथ नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड इंजन और ADAS जैसे फीचर्स के साथ आई है. दोनों SUVs लगभग एक ही तरह के ग्राहकों के लिए बनाई गई हैं. Creta शहर में आरामदायक ड्राइव, ज्यादा फीचर्स और कई विकल्प देती है. वहीं नई Duster मजबूत बॉडी, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और खराब सड़कों पर बेहतर चलने के लिए बनाई गई है. अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी SUV ज्यादा सही रहेगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

कीमत और इंजन

Hyundai Creta की कीमत लगभग 10.79 लाख से शुरू होकर 20.20 लाख तक जाती है. इसमें पेट्रोल, डीजल और टर्बो इंजन के साथ कई विकल्प मिलते हैं. दूसरी तरफ Renault Duster 2026 की कीमत 10.29 लाख से 18.49 लाख के बीच है, जो इसे थोड़ा सस्ता बनाती है. इंजन की बात करें तो Creta ज्यादा विकल्प देती है, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल शामिल हैं. वहीं Duster 2026 सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आई है, लेकिन इसमें 1.0, 1.3 और 1.8 लीटर टर्बो इंजन के साथ हाइब्रिड विकल्प भी है.

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Hyundai Creta पहले से ही काफी आगे रही है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अब Renault Duster 2026 भी इस मामले में पीछे नहीं है. नई Duster में 10.1 इंच टचस्क्रीन, 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें गूगल बेस्ड कनेक्टेड सिस्टम भी मिल सकता है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs अब लगभग बराबर हैं. Creta में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और लेवल-2 ADAS मिलता है. वहीं Duster में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और कई ADAS फीचर्स जैसे एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट दिए गए हैं.

किसे खरीदना रहेगा बेहतर?

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो शहर में आरामदायक हो, ज्यादा फीचर्स दे और कई इंजन विकल्प के साथ आए, तो Hyundai Creta एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप मजबूत बॉडी, High ग्राउंड क्लियरेंस और हर तरह के रास्तों पर चलने वाली SUV चाहते हैं, तो Renault Duster 2026 आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास

Published at : 21 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Best SUV Under 20 Lakh Renault Duster 2026 Vs Hyundai Creta Duster Vs Creta Comparison SUV Features India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Creta या नई Duster? कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन बेहतर, खरीदने से पहले जानें सबकुछ
Creta या नई Duster? कीमत, फीचर्स और माइलेज में कौन बेहतर, खरीदने से पहले जानें सबकुछ
ऑटो
पेट्रोल-डीजल भूल जाइए! Chery ला रही है 1500KM चलने वाली कार,अब चार्जिंग का टेंशन खत्म
पेट्रोल-डीजल भूल जाइए! Chery ला रही है 1500KM चलने वाली कार,अब चार्जिंग का टेंशन खत्म
ऑटो
EV vs Diesel cars: क्या डीजल कारों का दौर खत्म? BMW i3 की रेंज ने बढ़ाई सबकी टेंशन
क्या डीजल कारों का दौर खत्म? BMW i3 की रेंज ने बढ़ाई सबकी टेंशन
ऑटो
नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास
नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
भारत का तेल-गैस खत्म..क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
इंडिया
Weather Update: एक ही हफ्ते में जनवरी की ठंड और मई की गर्मी कैसे आ गई? उत्तर भारत में मौसम ने सबको चौंकाया!
एक ही हफ्ते में जनवरी की ठंड और मई की गर्मी कैसे आ गई? उत्तर भारत में मौसम ने सबको चौंकाया!
आईपीएल 2026
एमएस धोनी पूरी तरह फिट नहीं? 'थाला' की ये हालत देख भावुक हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल
एमएस धोनी पूरी तरह फिट नहीं? 'थाला' की ये हालत देख भावुक हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल
इंडिया
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
Results
RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
ट्रेंडिंग
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget