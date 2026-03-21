ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश

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पटना के गांधी मैदान में आज हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की, लेकिन इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. 30 दिन के रोजे के बाद ईद की नमाज अदा की गई. इस दौरान जदयू नेता और सीएम के बेटे निशांत कुमार नमाजियों के बीच पहुंचे और लोगों से मुलाकात की.

गांधी मैदान में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और पूरे माहौल में उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. निशांत कुमार ने भी मौके पर मौजूद रहकर बिहार वासियों को ईद की शुभकामनाएं दीं और लोगों के साथ संवाद किया.

#WATCH | पटना, बिहार: JDU नेता निशांत कुमार ईद-उल-फितर के मौके पर पटना के गांधी मैदान पहुंचे।



उन्होंने कहा, "ईद के इस पाक अवसर पर मैं अपनी तरफ से, मेरे पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से देशवासियों और बिहार वासियों को बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं..." pic.twitter.com/rfeUGWKYYm — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2026

नमाज के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा

नमाज के बाद कई लोगों ने वैश्विक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. नमाजियों के बीच इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर चर्चा हुई. लोगों ने इस युद्ध पर चिंता जताई और जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की मांग की.

कई नमाजियों ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और इजरायल के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर अपनी राय रखी. उनका कहना था कि ईरान एक शांतिपूर्ण देश रहा है, जबकि अमेरिका के रवैये को कुछ लोगों ने तानाशाही बताया. इस दौरान देश और दुनिया में अमन-चैन की दुआ भी मांगी गई.

महंगाई और सरकार की नीतियों पर भी बोले लोग

ईद की नमाज के बाद लोगों ने घरेलू मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर कहा गया कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हालांकि हल्की-फुल्की दिक्कतें जरूर सामने आई हैं. लोगों ने महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की.

कुछ नमाजियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए और सरकार से आम जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की. लोगों ने कहा कि त्योहार के इस मौके पर सबसे जरूरी है कि देश में शांति, सौहार्द और भाईचारा बना रहे और विश्व स्तर पर भी युद्ध की स्थिति जल्द खत्म हो.