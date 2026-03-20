पेट्रोल-डीजल भूल जाइए! Chery ला रही है 1500KM चलने वाली कार,अब चार्जिंग का टेंशन खत्म

चीन की बड़ी ऑटो कंपनी Chery ने एक ऐसी नई इलेक्ट्रिक बैटरी पेश की है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया बदल सकती है. कंपनी का कहना है कि इस नई Rhino बैटरी के साथ कार एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 1500 किलोमीटर तक चल सकती है. यह खबर उन लोगों के काम की है जो बार-बार चार्जिंग की समस्या से परेशान रहते हैं.

दरअसल, इस बैटरी का ऐलान 18 मार्च 2026 को हुए “बैटरी नाइट” इवेंट में किया गया. अगर कंपनी का दावा सही साबित होता है, तो लंबी दूरी की जर्नी करना पहले से काफी आसान हो जाएगा. लोग बिना रुके लंबा सफर तय कर पाएंगे और चार्जिंग स्टेशन की टेंशन कम हो जाएगी.

Rhino बैटरी की खासियत क्या है?

Chery की यह नई बैटरी “ऑल सॉलिड स्टेट” टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो पुरानी लिथियम बैटरियों से काफी बेहतर मानी जा रही है. यह बैटरी हल्की है लेकिन इसमें ज्यादा Energy स्टोर हो सकती है. कंपनी का कहना है कि यह बैटरी ज्यादा सुरक्षित भी है. इसमें आग लगने का खतरा कम है और यह जल्दी चार्ज हो जाती है. साथ ही इसकी लाइफ भी लंबी बताई जा रही है.

बता दें कि Chery अगले साल अपनी Exeed ES8 कार में इस बैटरी की टेस्टिंग शुरू करेगी. अगर टेस्ट सफल रहा, तो भविष्य में यह टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंच सकती है.

सिर्फ 8 मिनट में 500 किमी तक चार्जिंग

Chery अपनी Rhino सीरीज में अलग-अलग जरूरत के हिसाब से कई बैटरियां ला रही है. कुछ बैटरियां 400 Wh/kg क्षमता के साथ आएंगी, जबकि कुछ सेमी-सॉलिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगी. सबसे खास बात ये है कि कुछ मॉडल 1200 kW तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे. इससे केवल 8 मिनट में लगभग 500 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है. यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो जल्दी में रहते हैं और लंबे समय तक चार्जिंग का इंतजार नहीं करना चाहते.

चीन में बढ़ रही बैटरी की होड़

Chery अकेली कंपनी नहीं है जो इस दिशा में काम कर रही है. चीन की दूसरी कंपनियां भी नई और पावरफुल बैटरियां बनाने में लगी हैं. Changan कंपनी 2026 तक अपनी नई बैटरी टेस्ट करने की योजना बना रही है, जो 1500 किमी से ज्यादा रेंज देने का दावा करती है. वहीं BYD ने भी अपनी नई बैटरी लॉन्च की है, जो करीब 1000 किमी की रेंज देती है और बहुत fAST चार्जिंग सपोर्ट करती है.

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