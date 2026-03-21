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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश

अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है. इसके बावजूद लाल गेंद खेलने वाले सभी खिलाड़ी इस मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. बीसीसीआई ने निर्देश जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 21 Mar 2026 08:30 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के साथ घरेलू सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत के साथ खेलने उतरेगी. इस इकलौते टेस्ट के लिए सभी खिलाड़ी उपलब्ध होंगे और किसी को आराम नहीं दिया जाएगा. साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के करंट साइकल में अब सेलेक्शन को लेकर किसी तरह का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले इकलौते टेस्ट को 6 से 10 जून के बीच मुल्लांपुर के महाराज यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

बीसीसीआई ने जारी की निर्देश

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस इकलौते टेस्ट के लिए कोई समझौता नहीं करने वाली है. भले ही ये मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, फिर भी सभी तेज गेंदबाजों के साथ सारे खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में तीन तेज गेंदबाज लिए जाएंगे. चयनकर्ताओं ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा है कि टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों में अगर कोई चोटिल होता है, तब ही वो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से बाहर रहेगा. इसके अलावा बीसीसीआई द्वारा कोई छूट नहीं रहेगी.

भारतीय टीम को अगले एक साल में खेलने हैं कितने टेस्ट?

भारतीय टीम को अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक कुल नौ टेस्ट मैच खेलने हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इकलौते मुकाबले के बाद टीम इंडिया को श्रीलंका का दौरा करना है, जहां दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. फिर न्यूजीलैंड के दौरे पर भारत जाएगी और वहां भी दो ही टेस्ट मैच होंगे. अगले साल यानी 2027 के शुरुआत के महीनों में भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया आएगी और इस घरेलू सीरीज में पांच टेस्ट मैच होंगे.

Published at : 21 Mar 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
World Test Championship BCCI Cricket News IND VS AFG TEST CRICKET IPL 2026
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