Tata Punch को टक्कर देने आ गई नई Hyundai Exter Facelift, जानें फीचर्स और कीमत

Hyundai ने अपनी पॉपुलर माइक्रो SUV Exter का फेसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 5.80 लाख रखी गई है. कंपनी ने इस बार बड़े बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन छोटे-छोटे अपडेट दिए हैं जो इसे ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश बनाते हैं. इंजन और बेसिक सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है. आइए इसके फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और लुक हुआ और बेहतर

नई Exter facelift का डिजाइन पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ नए टच दिए गए हैं. सामने की तरफ ग्लॉस ब्लैक कनेक्टेड पैनल मिलता है, जिसमें Exter की ब्रांडिंग दिखती है. LED DRL का पैटर्न पहले जैसा रखा गया है. बंपर को थोड़ा नया लुक दिया गया है और इसमें सिल्वर स्किड प्लेट जोड़ी गई है, जिससे SUV ज्यादा मजबूत दिखती है. साइड में नए 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ हल्का बदलाव किया गया है, जिसमें नया स्पॉइलर और अपडेटेड बंपर मिलता है.

नए कलर और बेहतर केबिन

Hyundai ने इस फेसलिफ्ट में नए कलर ऑप्शन भी जोड़े हैं जैसे Titanium Black Matte और Golden Bronze. कुछ पुराने रंग भी मिलते हैं और ड्यूल-टोन ऑप्शन इसे और अट्रैक्टिव बनाता है. इंटीरियर में अब नया ड्यूल-टोन थीम दिया गया है. सबसे बड़ा बदलाव ड्राइवर सीट के लिए आर्मरेस्ट है, जिससे लंबी ड्राइव में आराम मिलता है. पीछे बैठने वालों के लिए Type-C चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ा गया है.

फीचर्स और सेफ्टी

नई Exter में कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं जैसे सनरूफ, ऑटो AC, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग. 8-इंच टचस्क्रीन में Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट भी दिया गया है. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS, ESC, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही डैशकैम भी दिया गया है, जो इस सेगमेंट में खास है.

इंजन और मुकाबला

इसमें वही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 PS पावर देता है. CNG विकल्प भी मौजूद है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छा है. इसमें मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन मिलते हैं. इसका मुकाबला Tata Punch और Citroen C3 से है, जो इसी सेगमेंट की बेहतर कारें हैं.

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