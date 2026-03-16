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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोAutomatic Cars: डेली ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सी ऑटोमैटिक कारें सस्ती? यहां देखिए बेस्ट ऑप्शन्स

Automatic Cars: डेली ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सी ऑटोमैटिक कारें सस्ती? यहां देखिए बेस्ट ऑप्शन्स

Best Automatic Cars: अब ऑटोमैटिक कारें पहले की तुलना में काफी सस्ती हो गई हैं और कई कंपनियां कम कीमत में ऐसे मॉडल पेश कर रही हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसी ऑटोमैटिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 01:37 PM (IST)
Best Automatic Cars: अब ऑटोमैटिक कारें पहले की तुलना में काफी सस्ती हो गई हैं और कई कंपनियां कम कीमत में ऐसे मॉडल पेश कर रही हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसी ऑटोमैटिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

अगर आप मैनुअल की जगह ऑटोमैटिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो भारतीय बाजार में आपके लिए कई किफायती ऑप्शन्स मौजूद हैं. ऑटोमैटिक कारें खासकर शहर के ट्रैफिक में चलाने में ज्यादा आसान होती हैं, क्योंकि इसमें बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती.

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मारुति एस-प्रेसो देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में से एक मानी जाती है.इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट करीब 4.75 लाख रुपये से शुरू होता है. इसमें 998 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 68 बीएचपी की पावर देता है.
मारुति एस-प्रेसो देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में से एक मानी जाती है.इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट करीब 4.75 लाख रुपये से शुरू होता है. इसमें 998 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 68 बीएचपी की पावर देता है.
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मारुति एस-प्रेसो करीब 25.3 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. इसमें टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, पावर विंडो और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं.
मारुति एस-प्रेसो करीब 25.3 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. इसमें टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, पावर विंडो और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Published at : 16 Mar 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Maruti Alto K10 Maruti S-Presso Tata Punch Best Automatic Cars

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