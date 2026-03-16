मारुति एस-प्रेसो देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में से एक मानी जाती है.इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट करीब 4.75 लाख रुपये से शुरू होता है. इसमें 998 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 68 बीएचपी की पावर देता है.