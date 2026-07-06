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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में बदल रहा कार खरीदने का ट्रेंड, CNG और EV गाड़ियों की हुई रिकॉर्ड बिक्री

भारत में बदल रहा कार खरीदने का ट्रेंड, CNG और EV गाड़ियों की हुई रिकॉर्ड बिक्री

CNG and EV Record Sales: भारत में पहली बार पेट्रोल कारों की बिक्री 50% से नीचे गिरी है. जानिए कैसे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 03:35 PM (IST)
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CNG and EV Record Sales: देश में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों के चलते अब कार खरीदारों की सोच पूरी तरह से बदल रही है. लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है जिससे अब इन गाड़ियों की बिक्री पर भी असर देखने को मिल रहा है. क्योंकि, अब लोग कार खरीदने से पहले उसकी कीमत से ज्यादा उसके रोज के चलने के खर्च पर ध्यान दे रहे हैं. 

यही वजह है कि, अभी हाल ही में हुए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पहली बार पेट्रोल कारों की बिक्री मार्केट शेयर के आधे से भी कम हो गई है. जबकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. तो चलिए जानतें हैं कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों में कितना इजाफा हुआ है.

50% से नीचे गिरा पेट्रोल कारों का ग्राफ

बता दें कि, भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइन्ट आया है. सरकारी डेटा के अनुसार पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री में पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 49.6% रह गई है. पिछले साल तक यह आंकड़ा 54% से ज्यादा हुआ करता था. 

इसका सीधा मतलब यह है कि अब आधे से ज्यादा भारतीय खरीदार पेट्रोल को छोड़कर दूसरे फ्यूल ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. लोग अब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के खर्च को समझ रहे हैं और भारी-भरकम पेट्रोल बिल से पूरी तरह पीछा छुड़ाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: बार-बार तोड़ते हैं ट्रैफिक रूल्स तो आसानी से रिन्यू नहीं होगा DL, सरकार ला रही यह नियम

CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में हुआ इजाफा 

लोग पेट्रोल गाड़ियों से इस लिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि सीएनजी और ईवी गाड़ियां अब मार्केट में धमाल मचा रही हैं. इस बार सीएनजी कारों का मार्केट शेयर अपने ऑल-टाइम हाई यानी 24.5% पर पहुंच गया है. जिसका मतलब है कि हर चार में से एक कार सीएनजी वाली बिक रही है. वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कारों ने भी 7.7% की रिकॉर्ड हिस्सेदारी हासिल कर ली है. इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड में भी गजब का उछाल देखा जा रहा है क्योंकि ये बिना किसी चार्जिंग की टेंशन के शानदार माइलेज देती हैं.

यह भी पढ़ें: बारिश में कार का कौन-सा Drive Mode सबसे सुरक्षित? Eco, Normal या Sport

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Cng Ev Record Sales Petrol Car Sales Drop Car Buying Trends India Running Cost Ev Vs Cng
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