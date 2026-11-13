Honda SUV Launch: भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी Honda Cars India अब बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी आगामी 2 दिसंबर को भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करने की तैयारी में है. यह नई इलेक्ट्रिक कार Honda के 0 Alpha कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी.

खास बात यह है कि इस एसयूवी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, जिससे न केवल घरेलू बाजार की मांग पूरी होगी बल्कि इसे विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा. इस मॉडल के प्रोटोटाइप को सबसे पहले अक्टूबर 2025 में जापान मोबिलिटी शो में दिखाया गया था, जिसके बाद 16 मार्च से भारतीय सड़कों और अलग-अलग मौसम में इसकी टेस्टिंग चल रही है.

कैसा होगा नई Honda इलेक्ट्रिक एसयूवी का डिजाइन?

Honda की यह आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी की थिन, लाइट और वाइज तकनीक पर तैयार की गई है. इसके एक्सटीरियर डिजाइन में 0 अल्फा कॉन्सेप्ट की कई झलकियां देखने को मिलेंगी, जिनमें ऊंचा स्टांस, फ्लैट रूफलाइन और बड़ा ग्लास एरिया शामिल है.

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें चौकोर व्हील आर्च, बंद ग्रिल और एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे. पीछे की तरफ सीधा टेलगेट, रूफ स्पॉइलर और खास यू-आकार की एलईडी टेललाइट देखने को मिल सकती है. भारतीय सड़कों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसके ग्राउंड क्लीयरेंस और केबिन स्पेस पर खास काम किया गया है.

केबिन और आधुनिक फीचर्स की झलक

हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर इसके इंटीरियर से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन टेस्टिंग मॉडल की झलक से साफ है कि इसका केबिन बेहद आधुनिक और साफ-सुथरा होगा. इसके डैशबोर्ड पर एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, अलग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलने की उम्मीद है.

इसके अलावा कार में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के लिए एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं. 2 दिसंबर को होने वाले इवेंट में इसके सभी कम्फर्ट और सेफ्टी फीचर्स की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

बैटरी पैक, रेंज और पावरट्रेन

कंपनी ने अभी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की बैटरी क्षमता और रेंज के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं. हालांकि, ऑटोमोबाइल बाजार के जानकारों का मानना है कि इसमें 60 kWh से 70 kWh के बीच का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो फ्रंट व्हील्स को पावर देने वाली सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होगा. Honda ने भारतीय ग्राहकों की रोजमर्रा की जरूरतों, गर्मी और मानसून जैसी स्थितियों को ध्यान में रखकर इसके चार्जिंग सिस्टम और बैटरी परफॉर्मेंस की कड़ी जांच की है.

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कीमत और किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

भारत में स्थानीय स्तर पर निर्माण होने के कारण Honda को इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखने में मदद मिलेगी. हालांकि आधिकारिक कीमत का ऐलान लॉन्च के समय ही होगा, लेकिन बाजार में आने के बाद इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी ई-विटारा और टाटा सिएरा ईवी जैसी गाड़ियों से होगा.

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