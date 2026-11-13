BYD DM-i Plug in Hybrid: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है और इस समय EV कारों में सबसे आगे BYD कंपनी की गाड़ियां हैं. जबकि अब BYD कंपनी जल्द ही भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक BYD DM-i पेश करने जा रही है.

बता दें कि आम हाइब्रिड कारों से अलग और BYD ने इस तकनीक को इलेक्ट्रिक-फर्स्ट अप्रोच के साथ तैयार किया है. यानी यह कार चलती तो पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह ही है. लेकिन इसमें लगा पेट्रोल इंजन आपकी रेंज की चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस तकनीक के बारें में.

कैसे काम करती है तकनीक?

बता दें कि आमतौर पर हाइब्रिड कारों में छोटी बैटरी होती है और ज्यादातर समय कार पेट्रोल इंजन पर ही चलती है. लेकिन BYD DM-i पावरट्रेन में एक बड़ी 18.3 kWh की ब्लेड बैटरी और शक्तिशाली डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं.

इसमें लगा 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को चलाने की जगह मुख्य रूप से एक जनरेटर की तरह काम करता है. यह इंजन बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी पहियों को पावर देती है. जिससे ड्राइविंग का अनुभव हर समय एक स्मूद और तेज इलेक्ट्रिक कार जैसा ही बना रहता है.

यह भी पढ़ें: VinFast Electric Bike: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाएगी VinFast, पेटेंट कराया डिजाइन

1,080 किमी की रेंज

आपको बता दें कि रेंज और माइलेज के मामले में यह तकनीक बेहद प्रभावशाली आंकड़े पेश करती है:

प्योर इलेक्ट्रिक मोड: यह कार सिर्फ बैटरी के दम पर 126 किलोमीटर तक चल सकती है.

यह कार सिर्फ बैटरी के दम पर 126 किलोमीटर तक चल सकती है. कुल ड्राइविंग रेंज: फुल टैंक पेट्रोल और फुल चार्ज बैटरी के साथ यह कार 1,080 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय कर सकती है.

फुल टैंक पेट्रोल और फुल चार्ज बैटरी के साथ यह कार 1,080 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय कर सकती है. फास्ट चार्जिंग और माइलेज: 18 kW DC फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी महज 35 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो जाती है. कंपनी के अनुसार इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 4.8 लीटर प्रति 100 किमी है. जो बिना चार्ज किए भी 5 से 6 लीटर/100 किमी का शानदार माइलेज देती है.

5.5 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार

वहीं परफॉर्मेंस के मामले में भी यह तकनीक किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है. डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स की मदद से यह कार महज 5.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.

वहीं ट्रैफिक हो या हाईवे इसका एक्सीलरेशन बेहद शांत और तेज रहता है. केवल बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ाने पर ही पेट्रोल इंजन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है. खास बात यह है कि यह इंजन E20 पेट्रोल पर भी आसानी से चलने में सक्षम है.

कितनी फायदेमंद है यह तकनीक?

जानकारी दें दे कि प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जो रोजाना शहर में इलेक्ट्रिक कार जैसा शांत और सस्ता सफर चाहते हैं. लेकिन लंबी हाईवे यात्राओं के दौरान चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की झंझट से भी बचना चाहते हैं.

लेकिन प्लग-इन हाइब्रिड एक महंगी तकनीक है इसलिए इसकी कीमत सामान्य हाइब्रिड कारों से अधिक हो सकती है. फिर भी बिना रेंज की चिंता के शुद्ध ईवी जैसा अनुभव देने के कारण यह भारत में गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Automotive Patent Disputes: कार कंपनियों में छिड़ी नई जंग, वजह जानकर चौंक जाएंगे