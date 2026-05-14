भारत के लिए तैयार हो रही सबसे सस्ती EV में Hyundai कौन-से फीचर्स देगी खास? यहां जानिए

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब लगभग हर बड़ी कार कंपनी नई EV लॉन्च करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में Hyundai भी भारतीय बाजार के लिए एक नई और किफायती इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है. खास बात यह है कि यह SUV खास तौर पर भारत को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लॉन्च कर सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, Hyundai की इस नई इलेक्ट्रिक SUV का कोडनेम HE1i रखा गया है. यह एक सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV होगी, यानी इसका आकार Tata Punch EV और आने वाली Mahindra XUV 3XO EV जैसी गाड़ियों के बराबर होगा. Hyundai इस कार को भारत में ही बड़े स्तर पर तैयार करेगी. कंपनी का फोकस इस EV को ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स के साथ बनाने पर है ताकि इसकी लागत कम हो और ग्राहकों को बेहतर कीमत मिल सके.

डिजाइन बॉक्सी और मॉडर्न

नई Hyundai EV का डिजाइन काफी बॉक्सी और मॉडर्न हो सकता है. स्पाई तस्वीरों के आधार पर माना जा रहा है कि इसका लुक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Hyundai Inster EV से प्रेरित होगा.इसमें स्प्लिट हेडलैंप, पतली LED DRLs और पिक्सल-स्टाइल LED टेललाइट्स देखने को मिल सकती हैं.कार का डिजाइन युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है ताकि यह सड़क पर अलग और प्रीमियम दिखाई दे.

टेक्नोलॉजी से भरपूर

फीचर्स की बात करें तो Hyundai इस SUV को काफी टेक्नोलॉजी से भरपूर बना सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लेदरेट सीट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें Level-2 ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी दिया जा सकता है, जिससे सुरक्षा का स्तर काफी बेहतर होगा.

गाड़ी की सेफ्टी और रेंज

सेफ्टी के मामले में भी Hyundai इस SUV पर खास ध्यान दे रही है.रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे.माना जा रहा है कि यह SUV क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने की क्षमता रखेगी.कंपनी चाहती है कि उसकी यह नई EV सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी हो।

बैटरी और रेंज की बात करें तो Hyundai इसमें दो बैटरी पैक विकल्प दे सकती है. पहला 42kWh और दूसरा 49kWh बैटरी पैक हो सकता है.दोनों बैटरियों के साथ 300 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है.छोटी बैटरी वाला मॉडल शहर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर होगा, जबकि बड़ी बैटरी वाला वर्जन लंबी दूरी की यात्रा के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है.

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