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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

Viral Video: बिहार के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों का डरा और हैरान कर दिया है. इस वीडियो में एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना जान बचाई. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 May 2026 10:50 AM (IST)
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Viral Video: रेलवे सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो इंसानियत और बहादुरी की मिसाल भी पेश करती हैं. हाल ही में बिहार के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों का डरा और हैरान कर दिया है. इस वीडियो में एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दो बच्चों और अन्य महिलाओं की जान बचाई. 

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में बताया गया है कि तीन महिलाएं अपने साथ दो बच्चों को लेकर रेलवे लाइन पार कर रही थीं. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन आती है. अचानक आए खतरे को देखकर महिलाएं बच्चों को लेकर सीधे मलहरा के नीचे बैठ जाती हैं. ट्रेन उनके ऊपर से गुजरती है, लेकिन इस घटना में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहते हैं. हालांकि, इस पूरी घटना में मां को चोट भी आई है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Abhimanyu1305 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. वीडियो ने कुछ ही समय में लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया और लोगों ने इसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं.

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर अपने अलग-अलग कमेंट किए, कई लोगों ने मां की बहादुरी को सलाम किया. एक यूजर ने लिखा कि असली सुपरहीरो होती है मां, जबकि कुछ ने इस घटना को देखकर दिल टूटने की बात कही, कई लोगों ने रेलवे सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी और सुझाव दिया कि लोगों को हमेशा रेलवे फुटओवर ब्रिज या सेफ मार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने इसे लापरवाही का नतीजा भी बताया. कई लोगों ने कहा कि रेलवे लाइनों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. लोगों को ट्रेन की लाइन क्रॉस करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

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Published at : 16 May 2026 10:50 AM (IST)
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