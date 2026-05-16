हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलMilk Tea Or Black Tea Benefits : दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें

Milk Tea Or Black Tea Benefits : दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें

Milk Tea Or Black Tea Benefits : चाहे ऑफिस की जल्दी हो, परिवार के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट हो या सिर्फ खुद के लिए कुछ पल का आराम, चाय हमारे दिन का जरूरी हिस्सा बन गई है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 May 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

Milk Tea Or Black Tea Benefits : हममें से ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ करते हैं. सुबह की हल्की थकान मिटाने और दिन की शुरुआत फ्रेशनेस के साथ करने में चाय की चुस्की ज्यादातर लोगों की आदत बन चुकी है. चाहे ऑफिस की जल्दी हो, परिवार के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट हो या सिर्फ खुद के लिए कुछ पल का आराम, चाय हमारे दिन का जरूरी हिस्सा बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय हमारे शरीर पर किस तरह का असर डालती है और क्या दूध वाली चाय उतनी ही फायदेमंद है जितनी कि बिना दूध की चाय यानी ब्लैक टी, ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि दूध वाली या बिना दूध की कौन सी चाय पीना फायदे का सौदा है. 

दूध वाली और बिना दूध की चाय कैसे बनती है?

दूध और चाय की पत्तियों के मिश्रण से बनने वाली चाय को हम आमतौर पर दूध वाली चाय कहते हैं. इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए अक्सर चीनी भी मिलाई जाती है. वहीं बिना दूध की चाय सिर्फ चाय की पत्तियों और पानी से बनती है. इसे ब्लैक टी कहते हैं. इसमें दूध और एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं होती, इसलिए यह हल्की और हेल्दी मानी जाती है. 

दूध वाली चाय हेल्थ के लिए कितनी सही है?

दूध वाली चाय के में मौजूद दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन दूध और चीनी मिलाने से चाय में कैलोरी और फैट बढ़ जाता है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है. दूध और चाय के टैनिन मिलकर पाचन को धीमा कर सकते हैं. कुछ लोगों को गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है.  दूध में मौजूद प्रोटीन चाय के एंटीऑक्सीडेंट गुणों को कम कर सकते हैं.

बिना दूध वाली चाय के फायदे क्या हैं?

1. बिना दूध वाली चाय में दूध और चीनी नहीं होने के कारण यह वजन कम करने में मदद करती है. 

2. इसमें कैटेचिन्स और फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और इंफ्लेमेशन कम करते हैं.

3. नियमित ब्लैक टी पीने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहते हैं.

4. यह पेट की सूजन और गैस जैसी समस्याओं को कम करती है.

5. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. 

यह भी पढ़ें - Summer Fatigue: गर्मियों में बार-बार महसूस हो रही थकान, जान लें यह किस बीमारी का संकेत?

दूध वाली या बिना दूध की कौन सी चाय पीना फायदे का सौदा है?

डाइटिशियन और हेल्थ विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्लैक टी या बिना दूध वाली चाय सेहत के लिए बेहतर ऑप्शन है. यह वजन कंट्रोल रखने, दिल की सेहत बनाए रखने और पाचन सुधारने में मदद करती है. वहीं दूध वाली चाय का टेस्ट अच्छा जरूर होता है, लेकिन इसके ज्यादा सेवन से एक्स्ट्रा कैलोरी और शुगर की वजह से हेल्थ पर खराब असर पड़ सकता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लैक टी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. अगर आप हेल्थ और फिटनेस बनाए रखना चाहते है, तो ब्लैक टी चुनें. अगर आप टेस्ट और हड्डियों के लिए पोषण चाहते हैं, तो दूध वाली चाय कम मात्रा में पी सकते हैं, लेकिन शुगर की मात्रा कम रखें. विशेषज्ञ मानते हैं कि चाय को सही मात्रा और सही तरीके से पीना सबसे अच्छा होता है. 

यह भी पढ़ें  - जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?

Published at : 16 May 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Black Tea Milk Tea LIfestyle Healthy Option Milk Tea Or Black Tea Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Milk Tea Or Black Tea Benefits : दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
लाइफस्टाइल
Adhik Maas 2026: 17 मई से अधिकमास शुरू, विवाह-मुंडन पर विराम लेकिन पूजा-पाठ और दान पुण्यदायी
Adhik Maas 2026: 17 मई से अधिकमास शुरू, विवाह-मुंडन पर विराम लेकिन पूजा-पाठ और दान पुण्यदायी
लाइफस्टाइल
Best Time To Exercise: सुबह या शाम... किस वक्त एक्सरसाइज करना ज्यादा फायदेमंद? तुरंत समझें हर बात
सुबह या शाम... किस वक्त एक्सरसाइज करना ज्यादा फायदेमंद? तुरंत समझें हर बात
लाइफस्टाइल
Gestational Diabetes Risk: प्रेग्नेंसी के बाद डायबिटीज खत्म, पर ये लक्षण बना देंगे हार्ट-थायरॉयड का मरीज, न करें इग्नोर
प्रेग्नेंसी के बाद डायबिटीज खत्म, पर ये लक्षण बना देंगे हार्ट-थायरॉयड का मरीज, न करें इग्नोर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं', बंगाल में हार के बाद पहली बार TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र', बंगाल में हार के बाद TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'CM से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको...' प्रतीक यादव का जिक्र कर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दिया चौंकाने वाला ऑफर
'CM से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको...' प्रतीक यादव का जिक्र कर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दिया चौंकाने वाला ऑफर
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
विश्व
'ईरान के पास नहीं हो सकते न्यूक्लियर हथियार, जिनपिंग भी इससे सहमत', चीन दौरे के बाद बोले ट्रंप, होर्मुज को लेकर क्या कहा?
'ईरान के पास नहीं हो सकते न्यूक्लियर हथियार, जिनपिंग भी इससे सहमत', चीन दौरे के बाद बोले ट्रंप
टेक्नोलॉजी
OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस
OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस
शिक्षा
सीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर
सीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget