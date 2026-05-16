दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें

Milk Tea Or Black Tea Benefits : हममें से ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ करते हैं. सुबह की हल्की थकान मिटाने और दिन की शुरुआत फ्रेशनेस के साथ करने में चाय की चुस्की ज्यादातर लोगों की आदत बन चुकी है. चाहे ऑफिस की जल्दी हो, परिवार के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट हो या सिर्फ खुद के लिए कुछ पल का आराम, चाय हमारे दिन का जरूरी हिस्सा बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय हमारे शरीर पर किस तरह का असर डालती है और क्या दूध वाली चाय उतनी ही फायदेमंद है जितनी कि बिना दूध की चाय यानी ब्लैक टी, ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि दूध वाली या बिना दूध की कौन सी चाय पीना फायदे का सौदा है.

दूध वाली और बिना दूध की चाय कैसे बनती है?

दूध और चाय की पत्तियों के मिश्रण से बनने वाली चाय को हम आमतौर पर दूध वाली चाय कहते हैं. इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए अक्सर चीनी भी मिलाई जाती है. वहीं बिना दूध की चाय सिर्फ चाय की पत्तियों और पानी से बनती है. इसे ब्लैक टी कहते हैं. इसमें दूध और एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं होती, इसलिए यह हल्की और हेल्दी मानी जाती है.

दूध वाली चाय हेल्थ के लिए कितनी सही है?

दूध वाली चाय के में मौजूद दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन दूध और चीनी मिलाने से चाय में कैलोरी और फैट बढ़ जाता है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है. दूध और चाय के टैनिन मिलकर पाचन को धीमा कर सकते हैं. कुछ लोगों को गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. दूध में मौजूद प्रोटीन चाय के एंटीऑक्सीडेंट गुणों को कम कर सकते हैं.

बिना दूध वाली चाय के फायदे क्या हैं?

1. बिना दूध वाली चाय में दूध और चीनी नहीं होने के कारण यह वजन कम करने में मदद करती है.

2. इसमें कैटेचिन्स और फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और इंफ्लेमेशन कम करते हैं.

3. नियमित ब्लैक टी पीने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहते हैं.

4. यह पेट की सूजन और गैस जैसी समस्याओं को कम करती है.

5. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं.

यह भी पढ़ें - Summer Fatigue: गर्मियों में बार-बार महसूस हो रही थकान, जान लें यह किस बीमारी का संकेत?

दूध वाली या बिना दूध की कौन सी चाय पीना फायदे का सौदा है?

डाइटिशियन और हेल्थ विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्लैक टी या बिना दूध वाली चाय सेहत के लिए बेहतर ऑप्शन है. यह वजन कंट्रोल रखने, दिल की सेहत बनाए रखने और पाचन सुधारने में मदद करती है. वहीं दूध वाली चाय का टेस्ट अच्छा जरूर होता है, लेकिन इसके ज्यादा सेवन से एक्स्ट्रा कैलोरी और शुगर की वजह से हेल्थ पर खराब असर पड़ सकता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लैक टी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. अगर आप हेल्थ और फिटनेस बनाए रखना चाहते है, तो ब्लैक टी चुनें. अगर आप टेस्ट और हड्डियों के लिए पोषण चाहते हैं, तो दूध वाली चाय कम मात्रा में पी सकते हैं, लेकिन शुगर की मात्रा कम रखें. विशेषज्ञ मानते हैं कि चाय को सही मात्रा और सही तरीके से पीना सबसे अच्छा होता है.

यह भी पढ़ें - जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?