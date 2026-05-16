फ्यूल संकट के बीच खूब पैसे बचाएंगी ये हाइब्रिड कारें, 28 किलोमीटर तक मिलेगा माइलेज

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है. खासकर रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए हर महीने का फ्यूल खर्च एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है. दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कारें अभी भी चार्जिंग और लंबी दूरी जैसी समस्याओं की वजह से हर किसी के लिए आसान ऑप्शन नहीं बन पाई हैं. ऐसे में हाइब्रिड कारें लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों साथ काम करते हैं, जिससे माइलेज काफी बेहतर मिलता है और फ्यूल की बचत भी होती है.

Maruti Grand Vitara

यहां हम आपको 5 शानदार हाइब्रिड कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए बेहतरीन मानी जा रही हैं. इनमें सबसे पहला नाम Maruti Suzuki Grand Vitara का है. यह SUV 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो ट्रैफिक में कई बार सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर भी चलती है. इससे पेट्रोल की काफी बचत होती है और शहर में ड्राइविंग भी आरामदायक बनती है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

दूसरे नंबर पर Toyota Urban Cruiser Hyryder का नाम शामिल है. यह कार भी लगभग 27.97 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें टोयोटा की भरोसेमंद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम फ्यूल खर्च के साथ स्मूद ड्राइविंग अनुभव देती है.ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए यह कार इसलिए भी अच्छी मानी जा रही है क्योंकि ट्रैफिक में इसका हाइब्रिड सिस्टम काफी मदद करता है.

Honda City e:HEV

अगर कोई शख्स SUV की बजाय आरामदायक सेडान पसंद करता है, तो Honda City e:HEV उसके लिए शानदार विकल्प हो सकती है. यह कार करीब 27.1 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें कई एडवांस फीचर्स और ADAS जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी मिलती है. इसकी खास बात यह है कि इसका हाइब्रिड सिस्टम काफी शांत और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देता है, जिससे रोजाना लंबी दूरी तय करने में थकान कम महसूस होती है.

Toyota Innova Hycross

बड़ी फैमिली या ज्यादा स्पेस चाहने वालों के लिए Toyota Innova Hycross को अच्छा विकल्प बताया गया है. यह बड़ी MPV होने के बावजूद करीब 23.24 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें प्रीमियम केबिन, बड़ी सनरूफ और आरामदायक सीटें मिलती हैं. ऑफिस के अलावा यह लंबी फैमिली ट्रिप्स के लिए भी काफी पसंद की जा रही है.

Maruti Suzuki Invicto

इसी लिस्ट में Maruti Suzuki Invicto का नाम भी शामिल है. यह दरअसल Innova Hycross पर बेस्ड मारुति की प्रीमियम MPV है. इसमें भी लगभग 23.24 kmpl तक का माइलेज मिलता है. जिन लोगों को बड़ी फैमिली कार चाहिए और साथ में मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क भी चाहिए, उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन मानी जा रही है.

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