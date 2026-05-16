आपकी कार के लिए कितनी तरह के आते हैं टायर, जानें कौन-सा किफायती और कौन-सा बेस्ट?

Best Car Tyres: कार खरीदते समय लोग इंजन, फीचर्स और माइलेज पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन असली रोड कनेक्शन टायर का होता है. आपकी कार कितनी स्मूद चलेगी, कितना माइलेज देगी और अचानक ब्रेक लगने पर कितना कंट्रोल मिलेगा, यह काफी हद तक टायर पर निर्भर करता है. बाजार में आज कई तरह के टायर मौजूद हैं और हर टायर का काम अलग होता है. कुछ टायर लंबे समय तक चलते हैं, कुछ ज्यादा ग्रिप देते हैं तो कुछ खराब रास्तों पर बेहतर साबित होते हैं.

कई लोग सिर्फ सस्ता टायर देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन गलत टायर बाद में जेब पर भारी पड़ सकता है. इसलिए टायर खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी ड्राइविंग जरूरत क्या है और कौन-सा टायर आपके लिए सही रहेगा. सही टायर न सिर्फ कार की परफॉर्मेंस बढ़ाता है बल्कि सफर को भी ज्यादा सुरक्षित बनाता है.

ट्यूबलेस और रेडियल टायर क्यों हैं सबसे ज्यादा पसंद

आज ज्यादातर नई कारों में ट्यूबलेस और रेडियल टायर ही दिए जाते हैं. ट्यूबलेस टायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पंचर होने पर हवा धीरे-धीरे निकलती है, जिससे कार पर कंट्रोल बना रहता है. यही वजह है कि हाईवे ड्राइविंग में यह ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. वहीं रेडियल टायर का डिजाइन ऐसा होता है जिससे रोड पर बेहतर ग्रिप और स्मूद राइड मिलती है.

ये टायर जल्दी गर्म नहीं होते और माइलेज बेहतर देने में भी मदद करते हैं. हालांकि इनकी कीमत सामान्य टायर से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. अगर आप रोज शहर में कार चलाते हैं और कभी-कभी लंबी यात्रा भी करते हैं तो रेडियल ट्यूबलेस टायर सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. यह आराम, सेफ्टी और परफॉर्मेंस तीनों का बैलेंस देता है.

यह भी पढ़ें: क्या सेफ नहीं हैं ये 7 कारें? भारत NCAP ने रिजल्ट से पहले दोबारा किया क्रैश टेस्ट, RTI में खुलासा

रन फ्लैट और हाई परफॉर्मेंस टायर किसके लिए सही

कुछ प्रीमियम कारों में रन फ्लैट टायर दिए जाते हैं. इनकी खास बात यह है कि पंचर होने के बाद भी कार कुछ दूरी तक चलाई जा सकती है. इससे बीच रास्ते फंसने का डर कम हो जाता है. हालांकि इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है और रिपेयर भी महंगा पड़ सकता है. दूसरी तरफ हाई परफॉर्मेंस टायर स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए बने होते हैं.

ये शानदार ग्रिप और बेहतर हैंडलिंग देते हैं, लेकिन जल्दी घिसते हैं और महंगे भी होते हैं. अगर आपकी ड्राइविंग सामान्य है और बजट भी ध्यान में रखना है तो स्टैंडर्ड रेडियल ट्यूबलेस टायर सबसे किफायती और भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं. वहीं एडवेंचर या तेज ड्राइविंग पसंद करने वाले लोग अपनी जरूरत के हिसाब से प्रीमियम टायर चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्रैश टेस्ट में फेल हुई Toyota की ये कार, सेफ्टी में मिले 0 स्टार, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स