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हिंदी न्यूज़ऑटो1380 KM की दमदार रेंज, तीन पहियों पर भी दौड़ सकती है ये कार, कई एडवांस फीचर्स शामिल

1380 KM की दमदार रेंज, तीन पहियों पर भी दौड़ सकती है ये कार, कई एडवांस फीचर्स शामिल

BYD Electric Cars: नई BYD गाड़ियों का डिजाइन भी काफी प्रीमियम और स्पोर्टी रखा गया है. इसमें शार्प LED हेडलाइट्स, बड़ा फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक बॉडी और मॉडर्न अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 14 May 2026 04:32 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में चीन की कंपनी BYD लगातार नई और हाईटेक गाड़ियां लॉन्च कर रही है. कंपनी ने 2026 फंगचेंगबाओ बाओ 5 और बाओ 8 के फ्लैश चार्जिंग एडिशन दिखाकर अपनी इंजीनियरिंग की ताकत फिर से दिखाई है. ये नई इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ लग्जरी फीचर्स के कारण नहीं, बल्कि अपनी खास ड्राइविंग क्षमता की वजह से चर्चा में है. दावा किया जा रहा है कि ये गाड़ियां एक पहिया खराब होने के बाद भी तीन पहियों पर चल सकती हैं. गाड़ी की शुरुआती कीमत करीब 43 लाख रुपये बताई जा रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, BYD की बाओ 8 SUV एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. कंपनी ने इसमें ऐसा सिस्टम दिया है, जो किसी एक टायर में दिक्कत आने या पहिया खराब होने की स्थिति में भी कार को संतुलित रख सकता है. यानी जरूरत पड़ने पर SUV तीन पहियों पर भी कुछ दूरी तक चल सकती है. 

गाड़ी में कौन-से एडवांस फीचर्स मिलेंगे?

कार में कंपनी का एडवांस सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जो सड़क की स्थिति के अनुसार खुद को एडजस्ट करता है. यही तकनीक कार को असामान्य परिस्थितियों में भी बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है. खास बात यह है कि यह फीचर आम SUVs में देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसे काफी भविष्यवादी तकनीक माना जा रहा है.

नई BYD गाड़ियों का डिजाइन भी काफी प्रीमियम और स्पोर्टी रखा गया है. इसमें शार्प LED हेडलाइट्स, बड़ा फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक बॉडी और मॉडर्न अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. कार का लुक पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है. इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम सीट्स और कई स्मार्ट फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है.

EV में मिलेगी लंबी ड्राइविंग रेंज

ये गाड़ियां पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और इसमें लंबी ड्राइविंग रेंज मिलने की संभावना है. बाओ 8 की कुल रेंज 1380 किलोमीटर है. BYD अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और कंपनी की Blade Battery को काफी सुरक्षित माना जाता है. इसी वजह से नई SUV से भी बेहतर रेंज और तेज चार्जिंग की उम्मीद की जा रही है. BYD की दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs भी लंबी रेंज और हाई परफॉर्मेंस के लिए लोकप्रिय रही हैं.

BYD की यह नई इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव मानी जा रही है. शानदार डिजाइन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और अनोखी ड्राइविंग तकनीक इसे बाकी SUVs से अलग बनाती है. अगर कंपनी इसे भारतीय बाजार में लॉन्च करती है, तो यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में बड़ा मुकाबला खड़ा कर सकती है.

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Published at : 14 May 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Auto News BYD Electric Cars Byd Bao 8 BYD Bao 5
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