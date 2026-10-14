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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Bayon vs Creta vs Venue: तीनों SUVs में क्या है अंतर?

Hyundai Bayon vs Creta vs Venue: तीनों SUVs में क्या है अंतर?

Hyundai Bayon, Venue और Creta के डिजाइन, फीचर्स, इंजन और पोजिशनिंग में क्या अंतर है? जानें 26 अक्टूबर को कीमत घोषित होने से पहले तीनों SUVs की खास बातें

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 12:27 PM (IST)
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Hyundai भारत में अपनी SUV रेंज को बढ़ाने जा रही है. नई Hyundai Bayon को Venue और Creta के बीच जगह दी जाएगी, जिससे ग्राहकों को इन दोनों के बीच एक और विकल्प मिलेगा. कंपनी ने Bayon को भारत में पेश कर दिया है, जबकि इसकी कीमतों का ऐलान 26 अक्टूबर 2026 को होगा. डिजाइन के मामले में Bayon का लुक ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है और इसमें Hyundai की नई ‘Art of Steel’ डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है. 

इसका साइज Venue से बड़ा और Creta से थोड़ा छोटा है. वहीं, Venue उन ग्राहकों के लिए है जो अपेक्षाकृत छोटी SUV चाहते हैं, जबकि Creta बड़े साइज और ज्यादा पावरट्रेन विकल्पों के साथ आती है. तीनों का मकसद अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों को आकर्षित करना है.

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डिजाइन और साइज में कितना अंतर है?

Hyundai Bayon का डिजाइन Venue और Creta दोनों से अलग है. इसके फ्रंट में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और बोनट की चौड़ाई में फैली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं. इसका आकार 4 मीटर से ज्यादा है, इसलिए यह Venue से बड़ी है, लेकिन Creta से छोटी रहती है. Venue का डिजाइन कॉम्पैक्ट SUV जैसा है, जबकि Creta ज्यादा चौड़ी और बड़ी SUV का अनुभव देती है. Bayon के साथ Hyundai उन ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है जिन्हें Venue से ज्यादा जगह और नया डिजाइन चाहिए, लेकिन वे Creta के आकार वाली SUV नहीं खरीदना चाहते. हालांकि, तीनों कारों की वास्तविक जगह और आराम का अंतर समझने के लिए इनके केबिन और बूट स्पेस की तुलना करना जरूरी होगा. 

फीचर्स और केबिन में कौन आगे है?

Bayon के केबिन में दो 12.3-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं, जिनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं. इसमें Generative AI वॉयस असिस्टेंट, वायरलेस फोन चार्जिंग और Hyundai Bluelink कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं. यह Hyundai की भारत में पेश की गई पहली कार है जिसमें इन-बिल्ट Generative AI वॉयस असिस्टेंट दिया गया है. Venue और Creta में भी आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उनका सेटअप मॉडल और वेरिएंट के अनुसार बदलता है. Bayon में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और दूसरे प्रीमियम फीचर्स की उपलब्धता भी वेरिएंट के हिसाब से देखनी होगी. इसलिए केवल स्क्रीन की संख्या के आधार पर किसी एक SUV को बेहतर कहना सही नहीं होगा. 

इंजन और कीमत में क्या होगा अंतर?

इंजन के मामले में Bayon को Venue और Creta से अलग रखा गया है. लॉन्च के समय इसमें Creta वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलेंगे. फिलहाल लॉन्च के समय इसमें डीजल या टर्बो पेट्रोल इंजन की घोषणा नहीं हुई है, जबकि Venue और Creta में चुनिंदा वेरिएंट के साथ डीजल और टर्बो पेट्रोल विकल्प भी मिलते हैं. Bayon का CNG वर्जन बाद में आने की संभावना है. इसकी कीमत अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसे Venue और Creta के बीच रखा जाएगा. अंतिम फैसला कीमत और वेरिएंट की जानकारी सामने आने के बाद ही करना बेहतर होगा. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Oct 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Venue Creta Auto News Hyundai Bayon
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