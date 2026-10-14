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टेस्ट ड्राइव के दौरान अगर ठुक जाए कार, तो कौन भरेगा इसका नुकसान?

टेस्ट ड्राइव के दौरान कार का एक्सीडेंट होने पर नुकसान कौन भरेगा? जानें बीमा, ग्राहक की जिम्मेदारी और शोरूम की शर्तों से जुड़ी जरूरी बातें

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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टेस्ट ड्राइव के दौरान कार का एक्सीडेंट होने पर यह जरूरी नहीं कि हर हाल में ग्राहक ही नुकसान का पैसा भरे या पूरा खर्च शोरूम उठाए. भारत में टेस्ट ड्राइव वाली कार का बीमा, हादसे की परिस्थितियां, ड्राइवर की गलती और शोरूम द्वारा साइन कराए गए दस्तावेज इस मामले में अहम भूमिका निभाते हैं. आमतौर पर डीलर टेस्ट ड्राइव वाली कार का बीमा करवाता है, लेकिन बीमा पॉलिसी में क्या कवर है और क्या नहीं, यह समझना जरूरी है. अगर हादसे में किसी दूसरी गाड़ी, व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो थर्ड-पार्टी बीमा भी अहम होता है. इसलिए कार की चाबी लेने से पहले बीमा और जिम्मेदारी से जुड़ी शर्तें पूछ लेना समझदारी है.

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टेस्ट ड्राइव वाली कार का Insurance कौन भरता है?

आमतौर पर शोरूम की टेस्ट ड्राइव कार का बीमा डीलर करवाता है. अगर कार को सामान्य टेस्ट ड्राइव के दौरान नुकसान होता है, तो उसकी मरम्मत का खर्च बीमा पॉलिसी के तहत कवर हो सकता है. लेकिन यह मान लेना सही नहीं है कि हर तरह का नुकसान बीमा कंपनी ही भरेगी. पॉलिसी में Own Damage यानी अपनी कार को हुए नुकसान का कवर और Third-Party Liability यानी दूसरों को हुए नुकसान का कवर अलग-अलग हो सकता है. इसके अलावा, बीमा में तय Deductible या अन्य शर्तों के कारण कुछ रकम अपनी जेब से भी देनी पड़ सकती है. इसलिए टेस्ट ड्राइव शुरू करने से पहले शोरूम से पूछें कि कार का बीमा किस तरह का है और हादसे की स्थिति में कौन-सी शर्तें लागू होंगी.

 

किन हालात में ग्राहक को भरना पड़ सकता है पैसा?

अगर टेस्ट ड्राइव के दौरान ग्राहक की लापरवाही से हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए परिस्थितियों की जांच की जा सकती है. उदाहरण के लिए, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, ट्रैफिक नियम तोड़ना या वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कार चलाना मामले को गंभीर बना सकता है. ऐसी स्थिति में बीमा कवरेज और कानूनी जिम्मेदारी पर असर पड़ सकता है. कुछ शोरूम टेस्ट ड्राइव से पहले ग्राहक से एक फॉर्म पर हस्ताक्षर भी करवाते हैं, जिसमें नुकसान की जिम्मेदारी से जुड़ी शर्तें लिखी हो सकती हैं. लेकिन केवल फॉर्म पर हस्ताक्षर होने से हर परिस्थिति में ग्राहक ही पूरा खर्च देने के लिए बाध्य हो जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता. जिम्मेदारी तय करने के लिए दस्तावेज, बीमा पॉलिसी और हादसे के तथ्य देखना जरूरी है.

टेस्ट ड्राइव से पहले इन बातों का रखें ध्यान

कार चलाने से पहले वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं और शोरूम से बीमा कवरेज के बारे में स्पष्ट जानकारी लें. यह भी पूछें कि दुर्घटना होने पर कोई Deductible या अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है या नहीं. अगर शोरूम किसी Liability Form पर हस्ताक्षर करवाता है, तो उसे पढ़े बिना साइन न करें और उसकी कॉपी मांगें. टेस्ट ड्राइव के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ऐसी रफ्तार से कार चलाएं, जिस पर आपका पूरा नियंत्रण रहे. यदि दुर्घटना हो जाए, तो तुरंत शोरूम को सूचित करें, घटना की तस्वीरें और जरूरी जानकारी सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना दें. याद रखें, टेस्ट ड्राइव के दौरान नुकसान की जिम्मेदारी हर मामले में एक जैसी नहीं होती. अंतिम फैसला बीमा की शर्तों और हादसे की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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