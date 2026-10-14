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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ कार नहीं बनातीं ये ऑटोमोबाइल कंपनियां, हैरान करेंगे इनके ये काम

सिर्फ कार नहीं बनातीं ये ऑटोमोबाइल कंपनियां, हैरान करेंगे इनके ये काम

Honda के Aircraft और Toyota की Housing Services से लेकर Yamaha के Musical Instruments तक, जानें इन मशहूर कंपनियों के दूसरे कारोबार के बारे में

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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जब भी ऑटोमोबाइल कंपनियों की बात होती है, तो सबसे पहले कार, बाइक और SUV का नाम दिमाग में आता है. लेकिन दुनिया की कई बड़ी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट और सेवाएं भी देती हैं, जिनका कारों से सीधा संबंध नहीं है. कुछ कंपनियां हवाई जहाज बनाती हैं, तो कुछ नाव, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और औद्योगिक मशीनों के कारोबार में भी सक्रिय हैं. 

इन कंपनियों ने अपने इंजन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के अनुभव का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में भी किया है. यही वजह है कि इनके बिजनेस का दायरा सिर्फ सड़क पर चलने वाले वाहनों तक सीमित नहीं है. Honda, Toyota और Yamaha जैसे नाम इसके दिलचस्प उदाहरण हैं. इनके दूसरे कारोबार को जानने के बाद आपको इन कंपनियों के बारे में कई नई बातें पता चल सकती हैं.

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Honda बनाती है Aircraft और Generators भी

Honda को भारत में मुख्य रूप से कार और स्कूटर बनाने वाली कंपनी के रूप में जाना जाता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका कारोबार कई दूसरे क्षेत्रों में भी फैला है. कंपनी HondaJet नाम से बिजनेस जेट भी बनाती है, जिनका इस्तेमाल निजी और व्यावसायिक हवाई यात्रा के लिए किया जाता है. इसके अलावा Honda के Power Products बिजनेस में जनरेटर, लॉन मोवर, पानी के पंप, टिलर और आउटबोर्ड इंजन जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं. कंपनी समुद्र में चलने वाली नावों के लिए भी इंजन बनाती है. Honda हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और पोर्टेबल बैटरी जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रही है. हालांकि, इन सभी प्रोडक्ट की उपलब्धता हर देश में एक जैसी नहीं है. 



Toyota का कारोबार Housing और Financial Services तक

Toyota का नाम दुनिया की प्रमुख कार निर्माता कंपनियों में शामिल है, लेकिन इसका बिजनेस सिर्फ वाहन बनाने तक सीमित नहीं है. कंपनी के आधिकारिक विवरण के अनुसार, Toyota Group का कारोबार हाउसिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन और मरीन जैसे क्षेत्रों तक फैला है. Toyota Housing घरों के निर्माण, अपार्टमेंट डेवलपमेंट और घरों के नवीनीकरण जैसे काम करती है. वहीं, Toyota Financial Services कई देशों में कार खरीदने वाले ग्राहकों को लोन और लीजिंग जैसी सुविधाएं देती है. Toyota Group की दूसरी कंपनियां टेक्सटाइल मशीनरी, फोर्कलिफ्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े उपकरण भी बनाती हैं. यानी Toyota से जुड़ा कारोबार कारों के साथ-साथ घर, मशीनों और वित्तीय सेवाओं तक भी पहुंचता है. 

 

Yamaha बनाती है Boats, Robots और Musical Instruments

Yamaha नाम सुनते ही भारत में बाइक और स्कूटर का ख्याल आता है, लेकिन यहां दो अलग कंपनियों का अंतर समझना जरूरी है. Yamaha Motor मोटरसाइकिलों के अलावा नाव, आउटबोर्ड इंजन, गोल्फ कार्ट और अन्य ऑफ-रोड वाहनों का कारोबार करती है. कंपनी औद्योगिक रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर भी काम करती है. दूसरी ओर, Yamaha Corporation पियानो, गिटार, कीबोर्ड और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है. यह ऑडियो उपकरण, प्रोफेशनल साउंड सिस्टम और संगीत से जुड़ी सेवाओं के कारोबार में भी सक्रिय है. दोनों कंपनियों के नाम मिलते-जुलते हैं, लेकिन वे अलग-अलग कंपनियां हैं. इसलिए Yamaha की बाइक और उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कारोबार को एक ही कंपनी का काम मानना सही नहीं होगा. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Honda Toyota Auto News Yamaha
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