Maruti Suzuki Fronx Facelift: इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुती सुजुकी अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी Fronx को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. क्योंकि हाल ही में इस कार ने 6 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का बड़ा आंकड़ा पार किया है. जो इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है.

जबकि अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग कर रही है. जिसकी ताजा झलक सड़कों पर देखने को मिली है. नए मॉडल में केबिन के अंदर कई बड़े बदलाव और प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा रहे हैं. जो अब तक मौजूदा मॉडल में नहीं मिलते थे. चलिए जानतें है कि नई फ्रॉन्क्स में क्या खास मिलने वाला है.

कार में मिलेगी वेंटिलेटेड सीटें

आपको बता दें कि मिली स्पाई तस्वीरों में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के ऑटोमेटिक वेरिएंट के इंटीरियर की साफ झलक मिली है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलेंगी.

जिनके कंट्रोल बटन आगे की दोनों सीटों के बीच दिए गए हैं. इसके साथ ही कार में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटोमैटिक ब्रेक होल्ड जैसे आधुनिक फीचर्स भी जोड़े गए हैं. जो शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग को काफी आसान बनाते हैं.

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प्रीमियम सीट कवर और बेहतर साउंड सिस्टम

जबकि नई फ्रॉन्क्स के केबिन में पहले की तरह ब्लैक और बरगंडी रंग की डुअल-टोन थीम जारी रहेगी. लेकिन सीटों पर नया लेदरेट अपहोल्स्ट्री डिजाइन देखने को मिलेगा. जबकि डैशबोर्ड का लेआउट और 9-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मौजूदा मॉडल जैसा ही रखा जा सकता है.

हालांकि बेहतर म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए कंपनी इसमें नया क्लैरियन ऑडियो सिस्टम दे सकती है. जिससे केबिन का माहौल और भी प्रीमियम बन जाएगा.

बदलाव और सुरक्षा फीचर्स

बात करें अगर बाहरी डिजाइन की तो नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में बदली हुई फ्रंट ग्रिल और नए स्टाइल के बंपर देखने को मिल सकते हैं. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कार में चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक यानी रियर डिस्क ब्रेक और फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा ऊपरी वेरिएंट में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं.

क्या रह सकती है कीमत?

आपको बता दें कि गाड़ी के इंजन में बलेनो वाला नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन मिल सकता है. जो 83 हॉर्सपावर की ताकत देता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल, एएमटी गियरबॉक्स और सीएनजी का विकल्प भी मिलेगा.

जबकि 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पहले की तरह जारी रहेगा. मौजूदा मॉडल की कीमत 6.90 लाख से 12.03 लाख रुपये के बीच है और नए फीचर्स के साथ फेसलिफ्ट मॉडल थोड़ा महंगा हो सकता है.

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