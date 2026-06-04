Hero Flex Fuel vs Suzuki FFV: भारत में Flex Fuel तकनीक अब तेजी से चर्चा में आ रही है. पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ऑटो कंपनियां नए प्रयोग कर रही हैं. इसी कड़ी में Hero MotoCorp ने अपनी Splendor Plus Flex Fuel बाइक लॉन्च की है, जबकि Suzuki पहले से Gixxer SF 250 FFV के साथ इस सेगमेंट में मौजूद है.

दोनों मोटरसाइकिलें एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकती हैं, लेकिन इनके ग्राहक और उपयोग पूरी तरह अलग हैं. एक तरफ Hero की बाइक रोजाना चलाने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं Suzuki का मॉडल ज्यादा पावर और स्पोर्टी अनुभव चाहने वालों को आकर्षित करता है. ऐसे में सवाल यह है कि कीमत, माइलेज और प्रदर्शन के मामले में कौन सी बाइक ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकती है. यही वजह है कि दोनों मॉडलों की तुलना इस समय काफी चर्चा में है.

कीमत और माइलेज में Hero का मजबूत दांव

अगर बजट सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो Hero Splendor Plus Flex Fuel काफी मजबूत विकल्प नजर आती है. इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 82 हजार रुपये रखी गई है, जबकि Suzuki Gixxer SF 250 FFV की कीमत इससे काफी ज्यादा है. Hero की बाइक 97.2cc इंजन के साथ आती है और इसे रोजाना कम खर्च में चलाने के लिए तैयार किया गया है. E20 से लेकर E85 तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने की क्षमता इसे खास बनाती है.

कम्यूटर सेगमेंट की बाइक होने के कारण इससे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी की उम्मीद की जाती है. रोज ऑफिस आने-जाने या लंबी अवधि में कम खर्च वाली बाइक तलाशने वाले ग्राहकों के लिए Hero का मॉडल ज्यादा आकर्षक साबित हो सकता है. खास बात यह है कि इसकी तकनीक आम ग्राहकों तक Flex Fuel को पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: अब हर सेगमेंट में मिलेंगी Flex Fuel गाड़ियां, देश की नंबर-1 बाइक कंपनी का मास्टरस्ट्रोक

पावर और परफॉर्मेंस में Suzuki आगे

जो ग्राहक सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि दमदार प्रदर्शन भी चाहते हैं, उनके लिए Suzuki Gixxer SF 250 FFV बेहतर विकल्प माना जा सकता है. यह 250cc सेगमेंट की स्पोर्टी मोटरसाइकिल है और इसकी ताकत Hero की कम्यूटर बाइक से काफी अधिक है. हाईवे राइडिंग, लंबी दूरी के सफर और बेहतर एक्सीलरेशन चाहने वाले राइडर्स को यह ज्यादा पसंद आ सकती है.

दूसरी तरफ Hero Splendor Plus Flex Fuel का फोकस कम खर्च और रोजाना उपयोग पर है. इसलिए दोनों बाइकों की तुलना सीधे तौर पर करना पूरी तरह सही नहीं होगा. अगर आपका लक्ष्य कम बजट में ज्यादा बचत और भरोसेमंद सफर है तो Hero बेहतर विकल्प है. वहीं पावर, स्टाइल और प्रीमियम राइडिंग अनुभव चाहने वालों के लिए Suzuki Gixxer SF 250 FFV ज्यादा उपयुक्त साबित हो सकती है. आखिरकार सही चुनाव आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करेगा.

यह भी पढ़ें: भारत में सबसे ज्यादा बिक रही हैं ये 5 तरह की कारें, नंबर-1 देखकर चौंक जाएंगे