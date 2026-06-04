अब हर सेगमेंट में मिलेंगी Flex Fuel गाड़ियां, देश की नंबर-1 बाइक कंपनी का मास्टरस्ट्रोक

Hero MotoCorp Flex Fuel Bikes: भारत का टू व्हीलर बाजार एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते क्रेज के बीच अब Flex Fuel तकनीक भी तेजी से चर्चा में है. देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दो वर्षों में उसके लगभग सभी बाइक और स्कूटर सेगमेंट में Flex Fuel विकल्प देखने को मिल सकते हैं.

कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली Flex Fuel मोटरसाइकिलों को पेश किया है और अब इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने की योजना बना रही है. Flex Fuel वाहन ऐसे ईंधन पर चल सकते हैं जिनमें पेट्रोल के साथ अधिक मात्रा में एथेनॉल का मिश्रण होता है. इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. यही वजह है कि ऑटो उद्योग इस कदम को एक बड़े बदलाव के रूप में देख रहा है.

हर सेगमेंट तक पहुंच सकती है Flex Fuel तकनीक

Hero MotoCorp ने हाल ही में Splendor+ Flex Fuel और HF Deluxe Flex Fuel मॉडल लॉन्च किए हैं, जो E85 तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकते हैं. कंपनी के अनुसार यदि ईंधन की उपलब्धता और कीमतें अनुकूल रहती हैं, तो अगले दो वर्षों में उसके लगभग पूरे मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो में Flex Fuel विकल्प पेश किए जा सकते हैं. यह रणनीति केवल कम्यूटर बाइकों तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि अलग-अलग क्षमता और उपयोग वाले सेगमेंट तक पहुंच सकती है.

इससे ग्राहकों को पारंपरिक पेट्रोल मॉडल के साथ एक नया विकल्प मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एथेनॉल आधारित ईंधन नेटवर्क तेजी से विकसित होता है, तो Flex Fuel वाहन भारतीय बाजार में नई पहचान बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: महंगा हुआ कार चलाना, फिर भी लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं SUV, यह है इसके पीछे की बड़ी वजह

क्यों खास है Hero का यह मास्टरस्ट्रोक?

Flex Fuel तकनीक को केवल पर्यावरण के नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन विविधता से भी जोड़ा जा रहा है. एथेनॉल आधारित ईंधन का उपयोग बढ़ने से पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. Hero MotoCorp का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कंपनी का नेटवर्क देश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला हुआ है.

यदि बड़े पैमाने पर Flex Fuel मॉडल बाजार में आते हैं, तो इस तकनीक को तेजी से अपनाने में मदद मिल सकती है. हाल के लॉन्च के बाद बाजार में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि आने वाले वर्षों में Flex Fuel तकनीक इलेक्ट्रिक और पारंपरिक पेट्रोल वाहनों के बीच एक मजबूत विकल्प बन सकती है. यही कारण है कि Hero की यह रणनीति पूरे टू व्हीलर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: फ्यूल का खर्च हो जाएगा आधा, Maruti जल्द पेश करने जा रही Fronx Hybrid, जानें माइलेज