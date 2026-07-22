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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti की सबसे बड़ी कमजोरी बनी Hyundai की ताकत? कार बाजार में बदल रहा है ट्रेंड

Maruti की सबसे बड़ी कमजोरी बनी Hyundai की ताकत? कार बाजार में बदल रहा है ट्रेंड

Changing Indian Car Buyer Preferences: हुंडई की आधी से ज्यादा गाड़ियां अब सनरूफ के साथ बिक रही हैं, जबकि मारुती इस ट्रेंड में पीछे रह गई. जानिए कैसे फीचर्स की जंग में बदल रहा है भारतीय कार बाजार.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 11:45 AM (IST)
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Changing Indian Car Buyer Preferences: अब भारतीय कार बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है और लोगों की पसंद भी कार को लेकर बदल रही है. पहले लोग कार का लुक, माइलेज और कलर देखते थे. लेकिन अब  आज का युवा खरीदार स्टाइल, केबिन कम्फर्ट और एडवांस फीचर्स को पहली प्राथमिकता दे रहा है. 

बता दें कि, इसी नए ट्रेंड का फायदा उठाकर हुंडई ने बाजार में एक बड़ा दांव खेला है. हुंडई की बिकने वाली आधी से ज्यादा कारों में अब सनरूफ जैसा प्रीमियम फीचर मिल रहा है. जो ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रहा है. जबकि अपने देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इस मामले में थोड़ी पीछे छूटती नजर आ रही है. चलिए जानतें हैं पूरी खबर के बारें में.

सनरूफ बनी हुंडई की ताकत 

बता दें कि, हुंडई मोटर्स ने भारतीय ग्राहकों की पसंद को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है. आज के दौर में कार खरीदते समय सनरूफ एक ऐसा फीचर बन चुका है जिसके लिए लोग अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं. 

आंकड़ों पर नजर डालें तो हुंडई की कुल गाड़ियों की बिक्री में सनरूफ वाले वेरिएंट्स की हिस्सेदारी 50 फीसदी से भी ज्यादा हो चुकी है. कंपनी अपनी क्रेटा, वेन्यू, वर्ना और अल्कजार जैसी लगभग हर बड़ी कार में पैनोरमिक या इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन दे रही है जिससे ग्राहक हुंडई के कार को खरीदना पसंद कर रहें हैं.

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मारुति सुजुकी क्यों रह गई पीछे?

अब बात करें इस मामले में क्यों पीछे रह गई तो बता दें मारुति सुजुकी हमेशा से अपनी इकॉनमी और ज्यादा माइलेज देने वाली कारों के लिए जानी जाती रही है. कंपनी ने काफी लंबे समय तक सनरूफ जैसे फीचर्स को भारतीय रास्तों के लिए उतना जरूरी नहीं माना. 

मारुति ने हाल ही में अपनी ब्रेज़ा, ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस जैसी नई एसयूवी में सनरूफ देना शुरू किया है. लेकिन उसकी बजट और एंट्री-लेवल कारों में आज भी यह फीचर नदारद है. यही वजह है कि प्रीमियम और मॉडर्न फीचर्स चाहने वाले नए जमाने के खरीदार मारुति के बजाय हुंडई के मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं.

बदल रहा ग्राहकों की पसंद

आपको बता दें कि, कार बाजार का यह बदलाव साफ इशारा करता है कि अब सिर्फ सस्ता और टिकाऊ का फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आने वाला है. अब ग्राहक अपनी गाड़ी में लग्जरी और फ्लॉन्ट फैक्टर भी चाहते हैं. सनरूफ के अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ी टचस्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स अब लग्जरी कारों से निकलकर आम गाड़ियों का हिस्सा बन चुके हैं. 

जो कंपनियां इन फीचर्स को देने में देरी करेंगी उन्हें मार्केट शेयर का नुकसान उठाना पड़ेगा. हुंडई की यह रणनीति मारुति समेत बाकी ब्रांड्स के लिए एक बड़ा सबक बनकर सामने आई है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Hyundai Cars Sunroof Demand India Maruti Suzuki Lags In Sunroof Feature Hyundai Creta Venue Sunroof Sales Changing Indian Car Buyer Preferences
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