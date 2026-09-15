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हिंदी न्यूज़ऑटोगुरुग्राम हिट एंड रन केस के बाद बाइकर लें सबक, न करें ये गलतियां

गुरुग्राम हिट एंड रन केस के बाद बाइकर लें सबक, न करें ये गलतियां

गुरुग्राम के महिला बाइकर हिट एंड रन केस के बाद जानिए बाइकर को ऐसे रोड रेज से बचने के लिए क्या करना चाहिए. जानें रोड़ पर बाइक चलाते हुए किन चिजों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड़ पर महिला बाइकर के साथ हुए हादसे ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कार ने जानबूझकर महिला बाइकर को टक्कर मार दी. जिसके बाद वह सड़क पर गिर गई और उसकी बाइक रोड़ पर घिसने लगी. महिला इस हादसे में घायल हो गई है और उसने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके बाद से यह वीडियो चर्चा में आ गया है. महिला के अनुसार वह अपने दोस्तों के साथ राइड पर निकली थी, जहां कार ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी. ऐसे में जानिए बाइकर को बाइक चलाते हुए किन चिजों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे हादसों से बचने के लिए क्या करना चाहिए.

दूरी बनाकर बाइक चलाएं

हमेशा बाइक चलाते हुए दूसरे वाहनों से पर्याप्स दूरी बनाकर रखें. ऐसा करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाला भी. वहीं जरूरत पड़ने पर दूसरे वाहन को आगे निकलने दें. अगर कोई वाहन आपको गलत तरीके से ऑवरटेक करें या आगे निकल ने की कोशिश करें, तो बिना बहस करें उसे आगे जानें दें.

गुस्सा करने से बचें

किसी व्यक्ति के बहस करने या कुछ बोलने पर उसे नजरअंदाज करना बेहतर होता है, क्योंकि आपके बोलने से बहस आगे बढ़ सकती है और स्थिती को और खराब बना सकती है. आपके गुस्सा न करने से सामने वाला बोलकर आगे बढ़ जाएगा. बहस व गुस्से से ज्यादा आपकी सुरक्षा जरूरी है.

यह भी पढ़ेंः पायलट को कब पता चलता है प्लेन क्रैश होने वाला है, अंदर क्या होता है?

सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें

अगर कोई आपका पीछा करता है, तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें. आप किसी भी पास के पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप या किसी पब्लिक प्लेस पर जाने की कोशिश करें. खाली सड़क, घर की ओर जाने से या लंबे समय तक रोड़ पर रहने से आपके लिए खतरा बढ़ सकता है. ऐसे समय में भीड़ वाली जगह पर जाना आपके लिए सुरक्षित हो सकता है.

एमरजेंसी नंबर पर कॉल करें

हादसा गंभीर होने पर एमरजेंसी नंबर, पर तुरंत कॉल करें व आस-पास वालों की मदद लेने की कोशिश करें. वहीं संभव हो तो एक्सीडेंट करने वाले वाहन का नंबर या फोटो लेने की कोशिश करें.

यह भी पढ़ेंः कब और किसने की थी लालबागचा राजा की पहली स्थापना, जानें इसकी पूरी कहानी

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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