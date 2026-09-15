गुरुग्राम हिट एंड रन केस के बाद बाइकर लें सबक, न करें ये गलतियां

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड़ पर महिला बाइकर के साथ हुए हादसे ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कार ने जानबूझकर महिला बाइकर को टक्कर मार दी. जिसके बाद वह सड़क पर गिर गई और उसकी बाइक रोड़ पर घिसने लगी. महिला इस हादसे में घायल हो गई है और उसने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके बाद से यह वीडियो चर्चा में आ गया है. महिला के अनुसार वह अपने दोस्तों के साथ राइड पर निकली थी, जहां कार ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी. ऐसे में जानिए बाइकर को बाइक चलाते हुए किन चिजों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे हादसों से बचने के लिए क्या करना चाहिए.

दूरी बनाकर बाइक चलाएं

हमेशा बाइक चलाते हुए दूसरे वाहनों से पर्याप्स दूरी बनाकर रखें. ऐसा करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाला भी. वहीं जरूरत पड़ने पर दूसरे वाहन को आगे निकलने दें. अगर कोई वाहन आपको गलत तरीके से ऑवरटेक करें या आगे निकल ने की कोशिश करें, तो बिना बहस करें उसे आगे जानें दें.

गुस्सा करने से बचें

किसी व्यक्ति के बहस करने या कुछ बोलने पर उसे नजरअंदाज करना बेहतर होता है, क्योंकि आपके बोलने से बहस आगे बढ़ सकती है और स्थिती को और खराब बना सकती है. आपके गुस्सा न करने से सामने वाला बोलकर आगे बढ़ जाएगा. बहस व गुस्से से ज्यादा आपकी सुरक्षा जरूरी है.

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सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें

अगर कोई आपका पीछा करता है, तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें. आप किसी भी पास के पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप या किसी पब्लिक प्लेस पर जाने की कोशिश करें. खाली सड़क, घर की ओर जाने से या लंबे समय तक रोड़ पर रहने से आपके लिए खतरा बढ़ सकता है. ऐसे समय में भीड़ वाली जगह पर जाना आपके लिए सुरक्षित हो सकता है.

एमरजेंसी नंबर पर कॉल करें

हादसा गंभीर होने पर एमरजेंसी नंबर, पर तुरंत कॉल करें व आस-पास वालों की मदद लेने की कोशिश करें. वहीं संभव हो तो एक्सीडेंट करने वाले वाहन का नंबर या फोटो लेने की कोशिश करें.

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