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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला

कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला

महाराष्ट्र में एक बार फिर केतन अग्रवाल मर्डर स्टाइल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. एक प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की सगाई होने पर उसे खाई में धकेल दिया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 11 Oct 2026 07:29 PM (IST)
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महाराष्ट्र में एक बार फिर केतन अग्रवाल हत्याकांड जैसी घटना दोहराई गई है. दरअसल राज्य के कोल्हापुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को इसलिए किडनैप कर लिया और उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी.

आरोपी प्रेमी का कहना है कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी. यह घटना कोल्हापुर के भूदरगढ़ तालुका के शिवदाव-नाइकवाड़ी में हुई है. तरन्नुम बशीर नाइक शुक्रवार से लापता थी, उसके प्रेमी श्रीपद दिनकर वदार ने उसका अपहरण कर लिया था.

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घाटी में ले जाकर दे दिया धक्का 

आरोपी प्रेमी उसे शिवदाव-नाइकवाड़ी की एक घाटी में ले गया और घाटी में धक्का दे दिया. श्रीपद ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने लड़की की शादी तय होने के गुस्से में यह काम किया. मृतका लड़की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, हालांकि, उसकी हत्या से इलाके में भी हड़कंप मच गया है. सह्याद्री रेस्क्यू टीम और भूदरगढ़ पुलिस ने घाटी से शव बरामद किया है.

आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका तरन्नुम को 11 बजे मिलने बुलाया और उसे फिर शिवदाव-नाइकवाड़ी की एक खाई के करीब लेकर गया. वहां उसे तरन्नुम ने अपनी सगाई की बात बताई. इससे गुस्साए प्रेमी ने तरन्नुम को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद खुद आरोपी ने पुलिस को थाने पहुंचकर युवती के गुमशुदा होने की जानकारी दी.

पूछताछ में आरोपी ने उगला राज

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की. पहले तो वह पुलिस को ही अपनी बातों में घुमाता रहा, लेकिन पुलिस को जब उसकी बातों से शक हुआ तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की. इस दौरान आरोपी प्रेमी ने तरन्नुम को खाई में धक्का देकर मारने की बात कबूली. इसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू की. जानकारी जुटाने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतका के शव को ढूंढकर बरामद किया.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE Kolhapur News MAHARASHTRA NEWS
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