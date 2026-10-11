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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'

दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'

अभिजीत दीपके की दादी के दिवंगत होने की खबर को तोड़ मोड़कर पेश करने के दिल्ली पुलिस के दावों पर अब उन्होंने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बयान जारी किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Oct 2026 07:47 PM (IST)
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अभिजीत दीपके ने अपनी दादी के दिवंगत होने की जानकारी के तथ्यों को सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए दावों को गलत ठहराने पर दिल्ली पुलिस के दावों पर प्रतिक्रिया दी है. हालांकि, दिल्ली पुलिस के तरफ से जारी वीडियो में पुलिसकर्मी उनसे कॉर्डिनेशन को लेकर पूछते हुए देखे जा सकते हैं. 

दीपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने अपने उस कजिन से बात करने की गुजारिश की थी, जो मेरी ददी के साथ रहता है. मैंने बस कुछ मिनट के लिए अपना फोन मांगा था, ताकि मैं कम से कम अपने कंजिन का नंबर निकाल सकूं. दिल्ली पुलिस ने मुझे अपना फोन इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया. मैंने वकील से बात करने के लिए कहा, लेकिन उसे भी मना कर दिया गया. 

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पुलिस ने मुझे बताया- मैं लंबे समय के लिए जेल जा रहा

इसके अलावा दीपके ने बताया, सुबह 3.30 बजे दिल्ली पुलिस ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता को फओन करूं, और उन्हें बताऊं कि कल मैं लंबे समय के लिए जेल जा रहा हूं. वहीं, जिन्होंने अभी अभी अपनी मां को खोया है. दादी के गुजरने के बाद मेरे परिवार को और कितना दुख देना चाहते थे? सुबह-सुबह 3.30 बजे मेरे माता पिता को फोन करने की कोशिश का क्या मकसद था? क्या आप उन्हें परेशान करना चाहते थे?

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के आरोपों का किया खंडन

दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे ही दिल्ली पुलिस के पास अभिजीत दीपके की दादी की दुखद निधन की इतिल्ला पहुंची, यह दुखद समाचार उन तक पहुंचाने के लिए पुलिसकर्मी उनके पास गईं. हर तरह की मदद के लिए उनसे पूछा गया. फ्लाइट्स, कॉल या जो भी जरूरत हो, संवेदनशील भाव के साथ उनसे पूछा. उनसे लगातार पूछा गया कि उनके पैरेंट्स से उनकी बात करा दें. एक दम से इस न्यूज से उभरने के लिए थोड़ा सोचने का टाइम भी दिया गया. फिर दोबारा से मदद के लिए पूछा. सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को गलत तरीके से चित्रित किया गया है. ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं. इस दौरान पुलिस ने सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडिया का हिस्सा भी चलाया. दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी वीडियो में पुलिसकर्मी दीपके को जानकारी देते हुए, पूछते नजर आ रहे हैं. हालांकि, दीपके इस दौरान खबर सुनकर भावुक भी नजर आए.  

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 11 Oct 2026 07:47 PM (IST)
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