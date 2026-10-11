महंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टाटा पंच का आता है जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है. कंपनी ने इसके मिड वेरिएंट्स में ही सनरूफ का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है. आपको इसके लिए टॉप मॉडल खरीदने की कोई जरुरत नहीं है और यह कार बजट में भी मिल जाता है. यह गाड़ी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है और शहरों में ड्राइव के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है.