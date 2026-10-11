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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोमहंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन

महंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन

महंगा मॉडल खरीदे बिना पाएं सनरूफ का मजा. जानें उन 5 कारों के बारे में जिनके किफायती वेरिएंट्स में मिलता है पैनोरामिक सनरूफ.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 11 Oct 2026 05:16 PM (IST)
महंगा मॉडल खरीदे बिना पाएं सनरूफ का मजा. जानें उन 5 कारों के बारे में जिनके किफायती वेरिएंट्स में मिलता है पैनोरामिक सनरूफ.

भारत में एक लग्जरी कार खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है. जिसके चलते आज हम आपको 5 ऐसे गाड़ियों के बारें में बताएंगे जो की बेहद कम बजट में मिल जाती हैं और इन कारों में आपको सनरूफ भी मिलेगा. चलिए जानते हैं ऐसी पांच शानदार गाड़ियों के बारे में जो आपकी जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेंगी.

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इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टाटा पंच का आता है जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है. कंपनी ने इसके मिड वेरिएंट्स में ही सनरूफ का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है. आपको इसके लिए टॉप मॉडल खरीदने की कोई जरुरत नहीं है और यह कार बजट में भी मिल जाता है. यह गाड़ी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है और शहरों में ड्राइव के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टाटा पंच का आता है जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है. कंपनी ने इसके मिड वेरिएंट्स में ही सनरूफ का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है. आपको इसके लिए टॉप मॉडल खरीदने की कोई जरुरत नहीं है और यह कार बजट में भी मिल जाता है. यह गाड़ी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है और शहरों में ड्राइव के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है.
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दूसरे नंबर पर है हुंडई की एक्सटर जो फीचर्स के मामले में किसी से पीछे नहीं है. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको किफायती वेरिएंट्स में भी सनरूफ का आनंद मिल जाता है. इसका केबिन काफी खुला-खुला और प्रीमियम महसूस होता है. जो सफर को मजेदार बनाता है. हुंडई की इस गाड़ी ने मार्केट में आते ही यंगस्टर्स का दिल जीत लिया है.
दूसरे नंबर पर है हुंडई की एक्सटर जो फीचर्स के मामले में किसी से पीछे नहीं है. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको किफायती वेरिएंट्स में भी सनरूफ का आनंद मिल जाता है. इसका केबिन काफी खुला-खुला और प्रीमियम महसूस होता है. जो सफर को मजेदार बनाता है. हुंडई की इस गाड़ी ने मार्केट में आते ही यंगस्टर्स का दिल जीत लिया है.
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तीसरे नंबर पर भी हुंडई की ही i20 प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है. अगर आपको एसयूवी के बजाय एक स्टाइलिश हैचबैक पसंद है तो यह कार आपका दिल आसानी से जीत लेगी. इसके मिड वेरिएंट्स में सनरूफ मिलने की वजह से बजट की टेंशन नहीं है. लॉन्ग ड्राइव पर दोस्तों के साथ जाने के लिए यह गाड़ी एक बेहतरीन कार साबित हो सकती है.
तीसरे नंबर पर भी हुंडई की ही i20 प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है. अगर आपको एसयूवी के बजाय एक स्टाइलिश हैचबैक पसंद है तो यह कार आपका दिल आसानी से जीत लेगी. इसके मिड वेरिएंट्स में सनरूफ मिलने की वजह से बजट की टेंशन नहीं है. लॉन्ग ड्राइव पर दोस्तों के साथ जाने के लिए यह गाड़ी एक बेहतरीन कार साबित हो सकती है.
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जबकि चौथे नंबर पर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO है जो किलर लुक्स के लिए जानी जाती है. कंपनी ने इसके लोअर और मिड वेरिएंट्स में भी सनरूफ का शानदार फीचर देकर ग्राहकों को खुश कर दिया है. इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बेहद ही सॉलिड है.वहीं सनरूफ खोलकर हाईवे पर इस कार को भगाना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देता है.
जबकि चौथे नंबर पर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO है जो किलर लुक्स के लिए जानी जाती है. कंपनी ने इसके लोअर और मिड वेरिएंट्स में भी सनरूफ का शानदार फीचर देकर ग्राहकों को खुश कर दिया है. इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बेहद ही सॉलिड है.वहीं सनरूफ खोलकर हाईवे पर इस कार को भगाना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देता है.
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वहीं पांचवीं गाड़ी किआ सोनेट है. इसके कई ऐसे वेरिएंट्स बाजार में हैं जो जेब पर भारी नहीं पड़ते और सनरूफ का मजा भी दे देते हैं. इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न है और बैठते ही एक अलग एक्साइटमेंट महसूस होने लगती है. सिटी हो या फिर लंबा ट्रिप यह गाड़ी हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से निराश नहीं करती है.
वहीं पांचवीं गाड़ी किआ सोनेट है. इसके कई ऐसे वेरिएंट्स बाजार में हैं जो जेब पर भारी नहीं पड़ते और सनरूफ का मजा भी दे देते हैं. इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न है और बैठते ही एक अलग एक्साइटमेंट महसूस होने लगती है. सिटी हो या फिर लंबा ट्रिप यह गाड़ी हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से निराश नहीं करती है.
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बता दें कि मिड वेरिएंट में सनरूफ लेना एक दम पैसा वसूल डिसीजन साबित हो सकता है. टॉप मॉडल और मिड वेरिएंट के बीच लाखों रुपये का अंतर बचाकर आप अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं.इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी जरूरत समझें और फालतू पैसे खर्च करने से बचें.
बता दें कि मिड वेरिएंट में सनरूफ लेना एक दम पैसा वसूल डिसीजन साबित हो सकता है. टॉप मॉडल और मिड वेरिएंट के बीच लाखों रुपये का अंतर बचाकर आप अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं.इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी जरूरत समझें और फालतू पैसे खर्च करने से बचें.
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हमेशा कार खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए कौन से फीचर्स सच में जरूरी हैं. सिर्फ सनरूफ के चक्कर में गाड़ी का पूरा बजट बिगाड़ लेना किसी भी एंगल से समझदारी नहीं है. आप अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर इन सभी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव खुद ले सकते हैं. शोरूम जाकर इन्हें चलाकर देखने से आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है.
हमेशा कार खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए कौन से फीचर्स सच में जरूरी हैं. सिर्फ सनरूफ के चक्कर में गाड़ी का पूरा बजट बिगाड़ लेना किसी भी एंगल से समझदारी नहीं है. आप अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर इन सभी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव खुद ले सकते हैं. शोरूम जाकर इन्हें चलाकर देखने से आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है.
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वहीं सड़क पर निकलते समय सुरक्षा का ध्यान रखना हमेशा आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए. सनरूफ का मजा लेते वक्त भी कभी चलती गाड़ी से बाहर निकलने की गलती न करें क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है. ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबसे जरूरी काम है ताकि सफर सुरक्षित रहे. अपना बजट बनाइए और बिना किसी जल्दबाजी के अपनी पसंद की कार घर ले आइए.
वहीं सड़क पर निकलते समय सुरक्षा का ध्यान रखना हमेशा आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए. सनरूफ का मजा लेते वक्त भी कभी चलती गाड़ी से बाहर निकलने की गलती न करें क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है. ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबसे जरूरी काम है ताकि सफर सुरक्षित रहे. अपना बजट बनाइए और बिना किसी जल्दबाजी के अपनी पसंद की कार घर ले आइए.
Published at : 11 Oct 2026 05:16 PM (IST)
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