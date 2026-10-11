रॉस्टन चेस ने रचा इतिहास, बने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विंडीज गेंदबाज

रॉस्टन चेस ने इंदौर में इतिहास रच दिया, वह भारत के खिलाफ टी20 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विंडीज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने जेसन होल्डर के रिकॉर्ड की बराबरी की। होल्कर स्टेडियम में चेस ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 38 रन देकर 2 विकेट लिए.

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. वेस्टइंडीज ने स्पिन के साथ शुरुआत की और पहला ही ओवर रॉस्टन चेस के हाथों में दे दिया. चेस ने भी पहला ओवर शानदार डाला, उन्होंने सिर्फ 4 सिंगल दिए. इसके बाद उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर इतिहास रच दिया.

चेस ने नौवें ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन को स्टंप आउट कराया. उसी ओवर की पांचवीं गेंद पर श्रेयस अय्यर की पारी को समाप्त किया. चेस ने अय्यर को एलबीडबल्यू आउट किया, जिस पर भारतीय कप्तान ने रिव्यू भी लिया था लेकिन गेंद स्टंप पर टकरा रही थी और अय्यर की पारी 1 रन पर समाप्त हो गई.

चेस ने बनाया रिकॉर्ड

रॉस्टन चेस भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विंडीज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 9 मैचों में कुल 13 विकेट लिए हैं. जेसन होल्डर ने भारत के खिलाफ 15 टी20 मैचों में 13 विकेट लिए हैं, जिनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब चेस को अगले मैच में सिर्फ 1 विकेट और लेना है. इंदौर में 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच है.

भारत के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा विकेट (वेस्टइंडीज के लिए)

रॉस्टन चेस- 13

13 जेसन होल्डर- 13

13 ओबेड मैककॉय- 12

तीसरे टी20 में भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैंपसन, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रॉस्टन चेस, गुडाकेश मोती, श्मार जोसफ.

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