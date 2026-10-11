ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?

Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?

जल्द आ रही है Mahindra XUV 3XO CNG. जानिए इस नई टर्बो सीएनजी एसयूवी में कितना मिलेगा बूट स्पेस और क्या होंगी इसकी खास विशेषताएं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 11 Oct 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

अब हमारे देश में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को लोग कम खरीदना चाहतें हैं. क्योंकि मार्केट में सीएनजी कारों के आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है. जिसके चलते अब सभी कंपनियां सीएनजी मॉडल लॉन्च करने पर ज्यादा जोर दे रही हैं. जबकि अब महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी को नए अवतार में पेश करने जा रही है. महिंद्रा एक्सयूवी 3XO सीएनजी को मार्केट में लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है.

लेकिन अब कार खरीदारों के मन में इस नई गाड़ी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि सीएनजी किट लगने के बाद इसके बूट स्पेस पर कितना असर पड़ेगा. तो चलिए जानतें हैं कि एक्सयूवी 3XO सीएनजी में बूट स्पेस को लेकर अबतक क्या-क्या जानकारियां सामने आईं हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
ऑटो
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
ऑटो
छोटी Cars में भी Hybrid Technology की Entry, कितना बढ़ेगा Mileage?
छोटी Cars में भी Hybrid Technology की Entry, कितना बढ़ेगा Mileage?
ऑटो
BMW-Mercedes को मिलेगी टक्कर? भारत आ रहे 3 नए Luxury Brands
BMW-Mercedes को मिलेगी टक्कर? भारत आ रहे 3 नए Luxury Brands

सीएनजी में लॉन्च होगी 3XO

बता दें कि महिंद्रा की इस नई सीएनजी एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें कंपनी अपने दमदार 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन देने जा रही है. आम तौर पर सीएनजी गाड़ियों में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलते हैं लेकिन महिंद्रा टर्बो इंजन के साथ सीएनजी दे रही है जो इस सेगमेंट में काफी अलग और पावरफुल इंजन माना जाता है.

जबकि टर्बो इंजन होने की वजह से सीएनजी मोड पर चलने के बाद भी गाड़ी को पावर और पिकअप मिलने की पूरी उम्मीद है. जिससे ढलान या भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी. बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच यह नई तकनीक उन ग्राहकों के लिए वरदान साबित होगी जो कम खर्च में बेहतरीन परफॉर्मेंस और रफ्तार का मजा लेना चाहते हैं.

Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: 5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?

बूट स्पेस को लेकर बड़ा सवाल?

इन दिनों ऑटोमोबाइल मार्केट में सबसे बड़ा चर्चा यह है कि इस एसयूवी का बूट स्पेस कितना होगा. क्योंकि मौजूदा मॉडल का बूट स्पेस अपने सेगमेंट में पहले से ही थोड़ा छोटा है. सीएनजी सिलिंडर लगने के बाद अक्सर गाड़ियों का पिछला हिस्सा पूरी तरह भर जाता है और लगेज रखने की जगह खत्म हो जाती है. जिससे लंबे सफर में दिक्कत आती है.

लेकिन टाटा मोटर्स ने जैसे ट्विन-सिलिंडर तकनीक लाकर बूट स्पेस की समस्या को काफी हद तक खत्म कर दिया है. उसी तरह उम्मीद की जा रही है कि महिंद्रा भी इसमें कुछ ऐसा ही स्मार्ट लेआउट दे सकती है. यदि कंपनी इसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक फिट करने का विकल्प चुनती है तो बूट स्पेस को काफी हद तक बचाया जा सकेगा और ग्राहकों को अच्छा स्पेस मिल जायेगा.

Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?

AI Generated Image

इन गाड़ियों से होगा मुकाबला

आपको बता दें कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सीएनजी का ऑप्शन अभी बहुत सीमित है. जहां केवल मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन ही इस फंग्शन के साथ मजबूती से मैदान में टिके हुए हैं. महिंद्रा की एंट्री से इस सेगमेंट में मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है.

क्योंकि ग्राहकों को अब एक और नया और शानदार ऑप्शन मिल जाएगा. मारुति ने जहां ब्रेजा में अंडरबॉडी सीएनजी अरेंजमेंट देकर बूट स्पेस की चिंता को दूर किया है. वहीं टाटा ने ट्विन-सिलिंडर तकनीक से बाजार में अपनी पैठ बनाई है.

क्या रह सकती है कीमत?

महिंद्रा अपनी इस नई सीएनजी एसयूवी को बहुत ही आक्रामक और संतुलित दाम पर बाजार में उतारेगी ताकि यह आम आदमी के बजट में फिट बैठ सके. सामान्य पेट्रोल वेरिएंट्स के मुकाबले सीएनजी मॉडल की कीमत लगभग एक लाख रुपये तक ज्यादा हो सकती है. जो लंबे समय में फ्यूल की बचत से आसानी से वसूल हो जाएगी.

शुरुआत में यह गाड़ी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने की पूरी संभावना है. हालांकि अगर कंपनी इसमें ऑटोमैटिक का विकल्प देती है तो यह इस सेगमेंट में अपने आप में एक नया मील का पत्थर साबित होगा. कुल मिलाकर जो ग्राहक कम खर्च में एक स्टाइलिश और दमदार एसयूवी घर लाना चाहते हैं उनके लिए यह गाड़ी एक बेहतरीन सौदा साबित होने वाली है.

यह भी पढ़ें: बाइक की चेन से आ रही आवाज, अनदेखी पड़ सकती है भारी

Published at : 11 Oct 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
ऑटो
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
ऑटो
छोटी Cars में भी Hybrid Technology की Entry, कितना बढ़ेगा Mileage?
छोटी Cars में भी Hybrid Technology की Entry, कितना बढ़ेगा Mileage?
ऑटो
BMW-Mercedes को मिलेगी टक्कर? भारत आ रहे 3 नए Luxury Brands
BMW-Mercedes को मिलेगी टक्कर? भारत आ रहे 3 नए Luxury Brands
Advertisement

वीडियोज

2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के पोस्ट पर भड़के BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अखिलेश यादव को घेरा
सपा के पोस्ट पर भड़के BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अखिलेश यादव को घेरा
क्रिकेट
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा आडवाणी, वेकेशन की तस्वीरें वायरल
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा, तस्वीरें वायरल
इंडिया
'अवैध हिरासत न हो, कानून से चलें', दिल्ली में सख्ती मामले पर बोला SC, पुलिस को नोटिस
'अवैध हिरासत न हो, कानून से चलें', दिल्ली में सख्ती मामले पर बोला SC, पुलिस को नोटिस
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में लगे शेम-शेम के नारे तो जज ने लगाई फटकार, वकीलों ने प्रदर्शन पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में लगे शेम-शेम के नारे तो जज ने लगाई फटकार, वकीलों ने प्रदर्शन पर क्या कहा?
हेल्थ
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
ऑटो
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget