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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने दिया बड़ा तोहफा तो CM विजय ने कहा थैंक्यू - 'मैं आपका...'

PM मोदी ने दिया बड़ा तोहफा तो CM विजय ने कहा थैंक्यू - 'मैं आपका...'

तमिलनाडु के दौरे पर चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम विजय ने पीएम मोदी का सम्मान करते हुए, उनका आभार जताया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Oct 2026 07:25 PM (IST)
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चेन्नई दौरे पर रविवार को तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की ओर से मैं पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं. चेन्नई रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के उद्घाटन के साथ-साथ कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए उन्हें धन्यावद देता है. 

क्यों बेहद खास रहा पीएम मोदी का तमिल दौरा?

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पीएम मोदी का तमिल दौरा बेहद खास रहा. इस दौरान नरेंद्र मोदी ने करीबन 13 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उन्होंने चेन्नई मेट्रो की फेज-2 येलो लाइन का उद्घाटन भी किया. पीएम मोदी ने आईआईटी मद्रास के परिसर में भगवान शिव के मंदिर में पूजा की. फिंर ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च करने वाले ब्रेन सेंटर पहुंचे. यहां एक्सपर्ट्स ने उन्हें चल रही रिसर्च के बारे में जानकारी भी दी. 

भारत अपने कल्चर से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बताया कि भारत अपने कल्चर से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है. साइंस में तरक्की, और नई सुविधाओं से लोगों को नए मौके मिल रहे हैं. विकास के इन कामों से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी. युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे 

वहीं, इस कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम  सी. जोसेफ विजय मौजूद रहे. पीएम मोदी ने अपने दौरे को भारत की विरासत, विज्ञान की तरक्की और मॉर्डन सुविधाओं से जोड़ते हुए कहा कि देश की सांस्कृतिक ताकत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 11 Oct 2026 07:25 PM (IST)
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