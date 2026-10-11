ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोSorento vs Innova Hycross, कीमत से लेकर EMI तक पूरा हिसाब

Sorento vs Innova Hycross, कीमत से लेकर EMI तक पूरा हिसाब

Kia Sorento और Toyota Innova Hycross की अनुमानित EMI में कितना अंतर है. जानें बेस और टॉप वेरिएंट की कीमत, मासिक किस्त और लोन लेते समय ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

नई SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो गाड़ी की कीमत के साथ उसकी मासिक EMI का हिसाब लगाना भी जरूरी है. Kia Sorento और Toyota Innova Hycross दोनों उन ग्राहकों के लिए दिलचस्प विकल्प हो सकती हैं, जो बड़ी फैमिली के लिए आरामदायक गाड़ी चाहते हैं. हालांकि, दोनों की कीमत और फीचर्स में अंतर है, इसलिए खरीदने से पहले अपनी जरूरत और बजट को समझना जरूरी है. 

एक हालिया रिपोर्ट में दोनों SUVs के बेस और टॉप वेरिएंट की अनुमानित कीमतों के आधार पर EMI की तुलना की गई है. इस गणना में 9.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर और चार साल की लोन अवधि मानी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, Sorento की EMI ज्यादा हो सकती है. हालांकि, ध्यान रखें कि ये आंकड़े तुलना के लिए दिए गए अनुमान हैं. गाड़ी की वास्तविक कीमत, उपलब्धता और बैंक की शर्तों के आधार पर खर्च बदल सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
जंतर-मंतर पर डिटेंशन, कौन-सी गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल?
जंतर-मंतर पर डिटेंशन, कौन-सी गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल?
ऑटो
Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?
Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?
ऑटो
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
ऑटो
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?

यह भी पढ़ें:  ₹10 लाख से कम में 360° Camera वाली ये 5 Cars हैं खास

Kia Sorento की EMI कितनी होगी.

रिपोर्ट में Kia Sorento के बेस वेरिएंट की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपये मानी गई है. इस पूरी रकम को लोन मानकर चलें, तो चार साल की अवधि और 9.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर इसकी अनुमानित EMI करीब 70,320 रुपये प्रति माह बनती है. वहीं, टॉप वेरिएंट की अनुमानित कीमत 38.49 लाख रुपये मानी गई है. इसके लिए मासिक EMI करीब 96,699 रुपये बताई गई है. यानी टॉप वेरिएंट खरीदने पर हर महीने लगभग एक लाख रुपये की किस्त चुकानी पड़ सकती है. हालांकि, ये कीमतें और EMI तुलना में इस्तेमाल किए गए आंकड़े हैं, इन्हें भारत में आधिकारिक कीमत या पक्की खरीदारी की पेशकश नहीं समझना चाहिए. खरीदने से पहले Kia के आधिकारिक ऐलान और उपलब्ध वेरिएंट की जानकारी जरूर जांचें.

Toyota Innova Hycross की EMI कितनी पड़ेगी.

Toyota Innova Hycross की बात करें, तो रिपोर्ट में इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 18.70 लाख रुपये मानी गई है. इस रकम पर चार साल के लोन और 9.5 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से EMI करीब 46,980 रुपये प्रति माह बताई गई है. वहीं, टॉप वेरिएंट की अनुमानित कीमत 31.84 लाख रुपये है, जिसकी EMI करीब 79,992 रुपये प्रति माह बनती है. इन आंकड़ों के मुताबिक, बेस वेरिएंट की तुलना में Sorento की EMI करीब 23,340 रुपये ज्यादा है. वहीं, टॉप वेरिएंट के मामले में दोनों की मासिक EMI का अंतर करीब 16,707 रुपये है. इस तरह, दिए गए अनुमान के आधार पर Innova Hycross की मासिक किस्त दोनों स्तरों पर कम बैठती है.

SUV खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान.

यहां सबसे जरूरी बात यह है कि EMI का हिसाब इस मान्यता पर आधारित है कि पूरी एक्स-शोरूम कीमत का लोन लिया जा रहा है. वास्तविक खरीदारी में ग्राहक आमतौर पर डाउन पेमेंट भी करते हैं. डाउन पेमेंट जितना ज्यादा होगा, लोन की रकम और मासिक किस्त उतनी कम हो सकती है. इसके अलावा, एक्स-शोरूम कीमत में रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य शुल्क शामिल नहीं होते. इन खर्चों के जुड़ने से ऑन-रोड कीमत बढ़ जाती है. बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और लोन की अवधि भी अंतिम खर्च को प्रभावित कर सकती है. लंबी अवधि चुनने पर EMI कम हो सकती है, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ सकता है. इसलिए सिर्फ मासिक किस्त देखकर फैसला न लें. दोनों SUVs के फीचर्स, जगह, इस्तेमाल, सर्विस खर्च और अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करने के बाद ही खरीदारी का निर्णय लें.

यह भी पढ़ें: छोटे Business के लिए ये 5 Loader Vehicles हैं काम के

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Sorento Vs Innova Hycross
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
जंतर-मंतर पर डिटेंशन, कौन-सी गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल?
जंतर-मंतर पर डिटेंशन, कौन-सी गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल?
ऑटो
Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?
Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?
ऑटो
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
ऑटो
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
Advertisement

वीडियोज

Mann Atisundar🥳 की जोड़ी संग SBS का 23वां बर्थडे, जमकर की मस्ती और खेले फन गेम्स! #sbs
Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग
फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से लड़े CM योगी और अखिलेश तो कौन मारेगा बाजी? क्या कहते हैं आंकड़े?
अयोध्या से लड़े CM योगी और अखिलेश तो कौन मारेगा बाजी? क्या कहते हैं आंकड़े?
क्रिकेट
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
मध्य प्रदेश
राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
ट्रेंडिंग
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
ऑटो
महंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन
महंगा मॉडल नहीं, फिर भी सनरूफ का मजा, देखें 5 ऑप्शन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget