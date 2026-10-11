₹10 लाख से कम में 360° Camera वाली ये 5 Cars हैं खास
₹10 लाख से कम कीमत में 360-degree Camera वाली Tata Tiago, Tata Punch, Nissan Magnite, Renault Kiger और Maruti Suzuki Dzire के खास फीचर्स और कीमत जानें
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 11 Oct 2026 05:01 PM (IST)
कार खरीदते समय ग्राहक अब सिर्फ इंजन, माइलेज और कीमत ही नहीं, बल्कि नए फीचर्स पर भी ध्यान देते हैं. ऐसा ही एक फीचर 360-degree Camera है, जो पार्किंग करते समय और संकरी जगहों पर कार को मोड़ते समय मदद करता है. इस सिस्टम में कार के आगे, पीछे और साइड में लगे कैमरों की मदद से स्क्रीन पर आसपास का दृश्य दिखाया जाता है. अच्छी बात यह है कि भारत में अब 10 लाख रुपये से कम एक्स-शोरूम कीमत वाले कुछ कार वेरिएंट में भी यह फीचर मिलता है. Tata Motors से लेकर Maruti Suzuki, Nissan और Renault तक कई कंपनियां ऐसे विकल्प देती हैं. हालांकि, यह कैमरा हर वेरिएंट में उपलब्ध नहीं होता. आइए, ऐसी पांच कारों पर नजर डालते हैं.
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Tata Tiago उन ग्राहकों के लिए एक किफायती विकल्प है, जो छोटी हैचबैक में 360-degree Camera चाहते हैं. यह फीचर इसके Creative वेरिएंट से मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7 लाख रुपये है. कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और कुछ वेरिएंट में CNG का विकल्प भी उपलब्ध है. इसमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं. 360-degree Camera पार्किंग और संकरी जगहों पर कार को संभालने में मदद करता है. हालांकि, कैमरा ड्राइवर की जगह नहीं लेता और आसपास देखकर गाड़ी चलाना जरूरी है.
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Nissan Magnite एक कॉम्पैक्ट SUV है, जिसमें 360-degree Camera Tekna वेरिएंट में मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.39 लाख रुपये है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जबकि कुछ वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है. गियरबॉक्स के विकल्पों में मैनुअल, AMT और CVT शामिल हैं, जो इंजन और वेरिएंट पर निर्भर करते हैं. कार का 360-degree Camera तंग पार्किंग जगहों और संकरी गलियों में मददगार हो सकता है. खरीदने से पहले संबंधित वेरिएंट में कैमरे की उपलब्धता जरूर जांच लें.
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Renault Kiger उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं. इसमें 360-degree Camera टॉप Emotion वेरिएंट में मिलता है. इस फीचर वाले वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.5 लाख रुपये है. Kiger में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं. गियरबॉक्स के विकल्पों में मैनुअल, AMT और CVT शामिल हैं, जो चुने गए इंजन के हिसाब से अलग होते हैं. 360-degree Camera पार्किंग के दौरान आसपास की जगह देखने में मदद करता है. इसकी कीमत और फीचर्स वेरिएंट के अनुसार बदल सकते हैं.
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Maruti Suzuki Dzire उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो सेडान में 360-degree Camera चाहते हैं. यह फीचर इसके टॉप ZXi+ वेरिएंट में मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.91 लाख रुपये है. Dzire में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसमें मैनुअल तथा AMT गियरबॉक्स के विकल्प उपलब्ध हैं. इसका 360-degree Camera पार्किंग के दौरान कार के आसपास का दृश्य दिखाने में मदद करता है. यह फीचर खासकर उन ड्राइवरों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें संकरी जगहों में कार पार्क करने में परेशानी होती है. कीमत और उपलब्धता शहर तथा वेरिएंट के अनुसार बदल सकती है.
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Tata Punch उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें छोटी SUV जैसा डिजाइन और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहिए. इसमें 360-degree Camera Adventure वेरिएंट से उपलब्ध है. इस फीचर वाले वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.1 लाख रुपये से शुरू होती है. Punch में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और चुनिंदा वेरिएंट में CNG का विकल्प मिलता है. इसका ऊंचा डिजाइन ड्राइवर को सड़क का बेहतर दृश्य दे सकता है, जबकि 360-degree Camera पार्किंग के दौरान आसपास की जगह देखने में मदद करता है. वेरिएंट और पावरट्रेन के अनुसार कीमत बदल सकती है.