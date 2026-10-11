ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो₹10 लाख से कम में 360° Camera वाली ये 5 Cars हैं खास

₹10 लाख से कम में 360° Camera वाली ये 5 Cars हैं खास

₹10 लाख से कम कीमत में 360-degree Camera वाली Tata Tiago, Tata Punch, Nissan Magnite, Renault Kiger और Maruti Suzuki Dzire के खास फीचर्स और कीमत जानें

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 11 Oct 2026 05:01 PM (IST)
₹10 लाख से कम कीमत में 360-degree Camera वाली Tata Tiago, Tata Punch, Nissan Magnite, Renault Kiger और Maruti Suzuki Dzire के खास फीचर्स और कीमत जानें

कार खरीदते समय ग्राहक अब सिर्फ इंजन, माइलेज और कीमत ही नहीं, बल्कि नए फीचर्स पर भी ध्यान देते हैं. ऐसा ही एक फीचर 360-degree Camera है, जो पार्किंग करते समय और संकरी जगहों पर कार को मोड़ते समय मदद करता है. इस सिस्टम में कार के आगे, पीछे और साइड में लगे कैमरों की मदद से स्क्रीन पर आसपास का दृश्य दिखाया जाता है. अच्छी बात यह है कि भारत में अब 10 लाख रुपये से कम एक्स-शोरूम कीमत वाले कुछ कार वेरिएंट में भी यह फीचर मिलता है. Tata Motors से लेकर Maruti Suzuki, Nissan और Renault तक कई कंपनियां ऐसे विकल्प देती हैं. हालांकि, यह कैमरा हर वेरिएंट में उपलब्ध नहीं होता. आइए, ऐसी पांच कारों पर नजर डालते हैं.

1/5
Tata Tiago उन ग्राहकों के लिए एक किफायती विकल्प है, जो छोटी हैचबैक में 360-degree Camera चाहते हैं. यह फीचर इसके Creative वेरिएंट से मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7 लाख रुपये है. कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और कुछ वेरिएंट में CNG का विकल्प भी उपलब्ध है. इसमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं. 360-degree Camera पार्किंग और संकरी जगहों पर कार को संभालने में मदद करता है. हालांकि, कैमरा ड्राइवर की जगह नहीं लेता और आसपास देखकर गाड़ी चलाना जरूरी है.
Tata Tiago उन ग्राहकों के लिए एक किफायती विकल्प है, जो छोटी हैचबैक में 360-degree Camera चाहते हैं. यह फीचर इसके Creative वेरिएंट से मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7 लाख रुपये है. कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और कुछ वेरिएंट में CNG का विकल्प भी उपलब्ध है. इसमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं. 360-degree Camera पार्किंग और संकरी जगहों पर कार को संभालने में मदद करता है. हालांकि, कैमरा ड्राइवर की जगह नहीं लेता और आसपास देखकर गाड़ी चलाना जरूरी है.
2/5
Nissan Magnite एक कॉम्पैक्ट SUV है, जिसमें 360-degree Camera Tekna वेरिएंट में मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.39 लाख रुपये है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जबकि कुछ वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है. गियरबॉक्स के विकल्पों में मैनुअल, AMT और CVT शामिल हैं, जो इंजन और वेरिएंट पर निर्भर करते हैं. कार का 360-degree Camera तंग पार्किंग जगहों और संकरी गलियों में मददगार हो सकता है. खरीदने से पहले संबंधित वेरिएंट में कैमरे की उपलब्धता जरूर जांच लें.
Nissan Magnite एक कॉम्पैक्ट SUV है, जिसमें 360-degree Camera Tekna वेरिएंट में मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.39 लाख रुपये है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जबकि कुछ वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है. गियरबॉक्स के विकल्पों में मैनुअल, AMT और CVT शामिल हैं, जो इंजन और वेरिएंट पर निर्भर करते हैं. कार का 360-degree Camera तंग पार्किंग जगहों और संकरी गलियों में मददगार हो सकता है. खरीदने से पहले संबंधित वेरिएंट में कैमरे की उपलब्धता जरूर जांच लें.
3/5
Renault Kiger उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं. इसमें 360-degree Camera टॉप Emotion वेरिएंट में मिलता है. इस फीचर वाले वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.5 लाख रुपये है. Kiger में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं. गियरबॉक्स के विकल्पों में मैनुअल, AMT और CVT शामिल हैं, जो चुने गए इंजन के हिसाब से अलग होते हैं. 360-degree Camera पार्किंग के दौरान आसपास की जगह देखने में मदद करता है. इसकी कीमत और फीचर्स वेरिएंट के अनुसार बदल सकते हैं.
Renault Kiger उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं. इसमें 360-degree Camera टॉप Emotion वेरिएंट में मिलता है. इस फीचर वाले वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.5 लाख रुपये है. Kiger में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं. गियरबॉक्स के विकल्पों में मैनुअल, AMT और CVT शामिल हैं, जो चुने गए इंजन के हिसाब से अलग होते हैं. 360-degree Camera पार्किंग के दौरान आसपास की जगह देखने में मदद करता है. इसकी कीमत और फीचर्स वेरिएंट के अनुसार बदल सकते हैं.
4/5
Maruti Suzuki Dzire उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो सेडान में 360-degree Camera चाहते हैं. यह फीचर इसके टॉप ZXi+ वेरिएंट में मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.91 लाख रुपये है. Dzire में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसमें मैनुअल तथा AMT गियरबॉक्स के विकल्प उपलब्ध हैं. इसका 360-degree Camera पार्किंग के दौरान कार के आसपास का दृश्य दिखाने में मदद करता है. यह फीचर खासकर उन ड्राइवरों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें संकरी जगहों में कार पार्क करने में परेशानी होती है. कीमत और उपलब्धता शहर तथा वेरिएंट के अनुसार बदल सकती है.
Maruti Suzuki Dzire उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो सेडान में 360-degree Camera चाहते हैं. यह फीचर इसके टॉप ZXi+ वेरिएंट में मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.91 लाख रुपये है. Dzire में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसमें मैनुअल तथा AMT गियरबॉक्स के विकल्प उपलब्ध हैं. इसका 360-degree Camera पार्किंग के दौरान कार के आसपास का दृश्य दिखाने में मदद करता है. यह फीचर खासकर उन ड्राइवरों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें संकरी जगहों में कार पार्क करने में परेशानी होती है. कीमत और उपलब्धता शहर तथा वेरिएंट के अनुसार बदल सकती है.
5/5
Tata Punch उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें छोटी SUV जैसा डिजाइन और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहिए. इसमें 360-degree Camera Adventure वेरिएंट से उपलब्ध है. इस फीचर वाले वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.1 लाख रुपये से शुरू होती है. Punch में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और चुनिंदा वेरिएंट में CNG का विकल्प मिलता है. इसका ऊंचा डिजाइन ड्राइवर को सड़क का बेहतर दृश्य दे सकता है, जबकि 360-degree Camera पार्किंग के दौरान आसपास की जगह देखने में मदद करता है. वेरिएंट और पावरट्रेन के अनुसार कीमत बदल सकती है.
Tata Punch उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें छोटी SUV जैसा डिजाइन और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहिए. इसमें 360-degree Camera Adventure वेरिएंट से उपलब्ध है. इस फीचर वाले वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.1 लाख रुपये से शुरू होती है. Punch में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और चुनिंदा वेरिएंट में CNG का विकल्प मिलता है. इसका ऊंचा डिजाइन ड्राइवर को सड़क का बेहतर दृश्य दे सकता है, जबकि 360-degree Camera पार्किंग के दौरान आसपास की जगह देखने में मदद करता है. वेरिएंट और पावरट्रेन के अनुसार कीमत बदल सकती है.
Published at : 11 Oct 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
360° Camera

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?
Mahindra XUV 3XO CNG जल्द लॉन्च, बूट स्पेस कितना?
ऑटो
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
ऑटो
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
5 साल में कौन सस्ता पड़ेगा, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर?
ऑटो
छोटी Cars में भी Hybrid Technology की Entry, कितना बढ़ेगा Mileage?
छोटी Cars में भी Hybrid Technology की Entry, कितना बढ़ेगा Mileage?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
काशी से जेवर तकः उत्तर प्रदेश की टेक्नोक्रांति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद करेंगे ओवैसी, आजमगढ़ में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा
पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद करेंगे ओवैसी, आजमगढ़ में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा
क्रिकेट
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
विश्व
नेपाल में फिर तबाही! बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ से कई पुल-घर बहे, 10 लापता
नेपाल में फिर तबाही! बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ से कई पुल-घर बहे, 10 लापता
इंडिया
'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
हेल्थ
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
ऑटो
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget