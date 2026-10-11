₹10 लाख से कम में 360° Camera वाली ये 5 Cars हैं खास

Maruti Suzuki Dzire उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो सेडान में 360-degree Camera चाहते हैं. यह फीचर इसके टॉप ZXi+ वेरिएंट में मिलता है. इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.91 लाख रुपये है. Dzire में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसमें मैनुअल तथा AMT गियरबॉक्स के विकल्प उपलब्ध हैं. इसका 360-degree Camera पार्किंग के दौरान कार के आसपास का दृश्य दिखाने में मदद करता है. यह फीचर खासकर उन ड्राइवरों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें संकरी जगहों में कार पार्क करने में परेशानी होती है. कीमत और उपलब्धता शहर तथा वेरिएंट के अनुसार बदल सकती है.